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阿富汗塔利班说计划组建一个包容性政府

2021年08月18日08:14 | 来源：新华网
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新华社喀布尔8月17日电 阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德17日在阿首都喀布尔表示，塔利班计划在阿富汗组建一个包容性政府。

穆贾希德当天在塔利班进入喀布尔后举行的首次记者会上表示，阿富汗将拥有一个强大的伊斯兰政府，目前正就新政府的名称和组成进行商讨。塔利班希望与各方都保持良好关系，以发展经济、实现国家繁荣。塔利班承诺对阿富汗政府全体工作人员和安全部队成员实施大赦，不会对任何人进行报复。

穆贾希德说，喀布尔局势将很快恢复正常。塔利班将保证各国驻阿使馆的安全，继续同各国保持交往。阿富汗将不再是鸦片种植和毒品交易的中心，将利用本国自然资源进行重建。妇女是社会的重要组成部分，塔利班将允许女性工作和学习，并享有伊斯兰教原则范围内的所有权利。

穆贾希德说，经过20年斗争，塔利班成功终结了外国对阿富汗的占领。阿富汗有权实行符合人民价值观的治理方式，并理应得到其他国家的尊重。同时，塔利班向全世界承诺，绝不允许任何人利用阿富汗领土威胁别国。

同一天，阿富汗塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆在社交媒体上表示，塔利班政治委员会负责人、塔利班驻多哈政治办事处主任阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔当天离开多哈，并已抵达阿富汗坎大哈。

据卡塔尔外交部网站发布的消息，卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德17日在多哈会见了以巴拉达尔为首的塔利班代表团成员。双方同意为阿富汗实现全面政治和解及权力和平过渡作出努力。

阿富汗总统加尼15日宣布，他已离开阿富汗，此举是为了避免流血冲突。纳伊姆同日宣布，塔利班武装人员已进入并控制了喀布尔，“阿富汗的战争已经结束”。（参与记者：杨元勇）

(责编：徐祥丽、崔越)

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