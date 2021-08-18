新华社北京8月17日电 综合新华社驻外记者报道：阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德17日表示，塔利班目前已完全控制首都喀布尔的局势，法律和秩序已得到恢复。该组织对阿政府全体工作人员及安全部队成员实施大赦，并呼吁政府全体工作人员尽快返回工作岗位。国际社会呼吁为阿富汗实现全面政治和解作出努力，并关注平民安全、流离失所者等问题。

据卡塔尔外交部官方网站发布的消息，卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德17日在首都多哈会见了以阿富汗塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔为首的塔利班代表团成员。双方探讨了阿富汗最新安全和政治局势，强调保护阿境内平民安全、维护阿富汗人民利益的重要性。双方同意为阿富汗实现全面政治和解及权力和平过渡作出努力。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫17日表示，俄方始终相信，只有通过囊括阿富汗所有主要力量的包容全面对话才有可能推进阿富汗局势正常化。阿富汗塔利班表示愿尊重其他相关方立场、愿与阿富汗其他力量代表讨论组建政府事宜，俄方认为这是一个积极信号。他还表示，当前阿富汗局势相关会谈应该尊重阿富汗人民的传统、历史和习俗。

德国总统施泰因迈尔17日说，阿富汗当前局势表明，西方国家没能在阿富汗建立一个稳定和持久的社会。德国总理默克尔16日表示，西方国家为阿富汗带来和平和民主的努力失败了，必须从中吸取教训。

乌兹别克斯坦外交部17日在声明中表示，乌兹别克斯坦支持阿富汗内部力量组建一个包容性政府，希望阿内部权力移交在普遍共识基础上和平进行，并遵守相关国际法准则。乌方与阿富汗塔利班代表就确保两国边境地区和平稳定等问题保持密切接触。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德16日表示，国际社会应帮助近期因阿富汗国内局势动荡而流离失所的阿富汗人。伊朗内政部此前表示，已在该国与阿富汗接壤的三个省份准备临时住所，以在确保防疫的前提下接收难民。

此外，鉴于阿富汗当前局势，一些国家采取了撤离外交人员等措施。印度政府17日表示，已决定撤离该国驻阿大使馆工作人员。芬兰政府16日表示，该国驻阿大使馆自当日起正式关闭。（参与记者：史先涛、杨元勇、李奥、张远、赵旭、朱昊晨、高文成、王守宝、蔡国栋）

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