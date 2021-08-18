中国共产党的治理模式独一无二，有着长远的发展规划、高效的执行能力以及为民服务的政府机构。中国共产党领导人有着丰富的基层经验，对中国社会的方方面面有深入的了解和认识，尤其关心普通人的生活。中国共产党在实践中不断改革创新，探索出符合中国国情的发展道路，取得了世界瞩目的发展成就。中国共产党在成立100周年之际，历史性地解决了绝对贫困问题，让中国经济发展的成果更公平地惠及每一个人。我期待巴基斯坦正义运动党能更好地学习中国共产党的执政经验。

——巴基斯坦正义运动党主席、总理伊姆兰·汗

中国方案和中国倡议，为世界各国政党提供了有益借鉴。习近平总书记将政党责任与人民幸福和人类进步联系起来，倡导构建人类命运共同体，呼吁各国加强协作，促进共同发展。在中国共产党领导下，中国取得了令人瞩目的发展成就，完成了消除绝对贫困、全面建成小康社会的目标。中国向世界展示了一条成功的发展道路，即中国特色社会主义道路，这表明任何国家想要改变和发展，都要立足本国国情，而不能简单模仿外国模式。

——埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班

中国共产党领导中国取得辉煌成就，“核心秘诀”是始终保持与广大人民的紧密联系，时刻不忘为人民谋幸福的初心。正是有了人民的高度信任与广泛支持，中国共产党才能动员中国人民，同心协力实现经济腾飞，遏制新冠肺炎疫情，消除绝对贫困。中国共产党的谦逊、胸怀和能力令我非常钦佩。疫情结束后，我希望更多的英国人到中国去，亲眼看看真实的中国，而非被少数西方媒体歪曲的中国。

——英国共产党总书记罗伯特·格里菲斯

中国已成为全球第二大经济体，这一伟大成就激励着广大发展中国家。一个政党如果能像中国共产党那样拥有坚定的理想信念，那么这个政党定能为人民谋幸福。印度尼西亚专业集团党愿学习和研究中国共产党如何为人民谋幸福，如何建设富强国家。近年来，两党开展广泛交流，专业集团党向中国派员学习中国共产党治国理政经验，我本人也曾多次到访中国。实现包容式发展非常重要，“不让一个人掉队”和促进共同发展是关键所在。人民富裕了，国家就会进步，这就是在中国发生的实际情况。

——印度尼西亚专业集团党总主席、经济统筹部部长艾尔朗加

中国的发展和进步，不仅给中国人民，也给全人类带来了希望。中国共产党的百年历史，是为实现真正的公平正义而奋斗的历史。中国共产党始终坚持正确的政治方向，反对霸权主义和强权政治，为全球治理体系变革作出了巨大贡献，赢得了世界上多数政党的认可，朋友圈不断扩大。土耳其爱国党与中国共产党有着半个多世纪的友好交往，彼此尊重、相互借鉴，我们党得到了中国共产党的真诚对待，我们谋求的发展道路得到了充分尊重。

——土耳其爱国党主席佩林切克

中国人民走上了经济社会发展进步的道路，取得了有目共睹的成就。当今世界面临许多严峻挑战，各国政党必须承担起责任，把人民的权利和福祉放在首位，努力在相互尊重的基础上进行交流。多边主义和国际合作是实现人类社会进步、可持续发展、民主和平的重要途径。在国际交往和多边机构中，中国可以为促进和平、理解与合作发挥重要作用。在应对气候变化、保护环境和生物多样性等紧迫问题上，中国也可以进一步发挥引领作用，推动各国采取更有力的行动。

——比利时劳动党国际关系部部长伯特·德贝尔德

（综合本报记者程是颉、周輖、许立群、徐伟、王传宝、张朋辉采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 17 版）

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