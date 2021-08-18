图①：马来西亚民主进步党主席、总理对华事务特使张庆信。

图②：俄中友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫。

图③：泰中文化经济协会副会长派汕。

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由中企承建的阿根廷高查瑞300兆瓦光伏发电项目，改变了阿北部高原地区长期缺电的历史。

新华社发

中国共产党在团结带领中国人民实现“两个一百年”奋斗目标的征途上，不断总结经验，积累智慧，向世界发出了构建人类命运共同体、共建“一带一路”的时代强音。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，在中国共产党的推动下，和衷共济、共谋发展已成为重要共识，中国的成功经验值得各国政党学习

马来西亚民主进步党主席、总理对华事务特使张庆信——

“历史性成就源于政治智慧与责任”

本报记者 王 慧

“随着世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起，各国领导人应该秉持‘天下一家’的理念，彼此理解、求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。”马来西亚民主进步党主席、总理对华事务特使张庆信在接受记者采访时表示，各国政党领导人友好对话，了解彼此立场与需求，有助于国际社会有效增进互信、加强沟通、密切协作，探索在新型国际关系基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的多赢合作关系，汇聚构建人类命运共同体的强大力量。

张庆信说，近年来中国共产党的对外交往工作取得了巨大的成果。在其推动下，各国政党更加坦诚地沟通与交流、全方位地交换意见与看法。“国际社会需要中国发挥积极作用，推动世界和平、经济繁荣与贸易稳定。”

张庆信去年被任命为马来西亚总理对华事务特使，协助马来西亚政府推动马中双边关系，此前他还曾担任过马来西亚总理对东亚事务特使。今年5月，张庆信发文庆祝马中两国建交47周年。文中，他用“兄弟同心，休戚与共”来形容马中两国深厚的情谊。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记发表重要讲话，宣告中国已全面建成小康社会。“中国共产党坚持‘人民至上、生命至上’，在保障人民生命健康安全的同时，维护社会公平正义。”张庆信表示，“在习近平总书记的领导下，中国投入大量资金，致力于加强基础设施建设，为打赢脱贫攻坚战奠定了经济基础；实施精准扶贫政策，传播‘贫穷不是命中注定，贫困并非不可战胜’的自主脱贫思维。中国共产党将人民福祉作为优先考量，是值得世界各国政党学习的榜样。”

“中国共产党百年来创造的历史性成就源于政治智慧与责任。这些实践不仅基于中国现实国情，也为国际社会应对世界变局、破解治理难题提供了重要借鉴。”张庆信指出，新冠肺炎疫情发生以来，中国积极与国际社会共同应对疫情，为其他国家提供援助。在他看来，中国奉行独立自主的和平外交政策，从帮助发展中国家到推动世界经济复苏，一直坚持互利共赢的理念，为世界提供了新机遇，也为发展中国家走向现代化提供了新选择。

张庆信表示，自1974年两国建交以来，高层互访频繁，经贸、教育、基础设施建设、工业发展等诸多领域合作不断加深，双方在相互信任、相互支持的基础上拓展友好合作。随着中国经济率先复苏，马来西亚希望借鉴中国的成功经验，与中国在高科技等领域开展产学研合作，并在公共卫生等领域进行进一步交流合作。“我们期待在双方共同努力下，进一步深化发展战略对接，为后疫情时代创造发展先机，助力两国实现更好的发展。”

俄中友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫——

“成功密码在于全心全意为人民服务”

本报记者 张光政

“在中国共产党的领导下，中国顺利推进改革开放，取得了巨大成功。作为世界上人口最多的国家，中国消除了绝对贫困，全面建成了小康社会。如果说中国的成功在于走出了符合本国国情的社会主义发展之路，那么中国共产党的成功密码在于全心全意为人民服务。”俄中友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫在接受记者采访时说。

“我第一次去中国是在1993年，很荣幸很早就和中国结下不解之缘，目睹中国发生了日新月异的变化。”1996年，萨纳科耶夫随团访华，一行人登上了上海东方明珠广播电视塔，俯瞰正在规划建设中的浦东新区。“当时代表团所有人都说，很难相信这一切会实现。”2001年，萨纳科耶夫再次到访上海，这里的变化令他惊叹：“浦东新区的蓝图实现了！”在他眼中，这是中国近30年来发展变化的一个缩影。

萨纳科耶夫说，中国已经今非昔比，跻身世界第二大经济体，基础设施建设超出了人们的想象。“中国兴建了世界上里程最长的高速公路，许多城市都拥有高铁站和机场，新能源汽车以及配套设施的发展也很迅速。”

今年是中国共产党成立100周年。放眼世界，百年未有之大变局中，政治形势变化，地区冲突升级，意识形态分歧加剧，个别国家企图在一些问题上甩锅中国，对中国共产党进行毫无根据的指责。萨纳科耶夫对此十分反对。“世界各国应顺应时代潮流，加强协调和合作，把本国人民的利益同世界各国人民的利益统一起来，朝着构建人类命运共同体的方向前行。”他强调，各国应相互尊重、开放合作、互利共赢，而不是敌视对立、封闭脱钩、零和博弈。“任何试图将自己的价值观、意志强加给其他人的国家，都是不可能得逞的。”

萨纳科耶夫对记者表示：“在社会主义国家，人民当家作主，中国特色社会主义是以人民为中心的。”他坚信，在中国共产党的领导下，中国选择了正确的发展道路，社会主义制度焕发出勃勃生机。“秉持着古老文明的智慧，中国从不认为自己的文明应该主导世界，而是主张世界各国和平共处、和谐共存，共同生活在多极化的世界里。”

泰中文化经济协会副会长派汕——

“让更多人共享繁荣和发展成果”

本报记者 孙广勇

“每次前往中国，我都能亲身体会到中国经济社会取得的巨大成就。中国的发展日新月异，人民生活日益富裕。”泰中文化经济协会副会长派汕在接受记者采访时表示，中国共产党成立100年来，为中国人民和人类社会作出了伟大贡献，产生了深远影响。

派汕是泰国著名的中国问题专家，上世纪70年代末就曾到访过中国。近年来，他对中国快速的发展和蓬勃的经济活力印象深刻。“与改革开放初期相比，如今的中国已成为世界舞台上的重要力量。无论是城市还是乡村，都发生了翻天覆地的变化。”

派汕对中国共产党的百年奋斗史颇为了解。他说，中国共产党诞生于民族危亡时刻，带领中国人民历经艰难困苦，用伟大的牺牲、勇气和智慧改变了中国的命运，凭借实事求是和实干精神与贫困落后作斗争，在中国特色社会主义制度的保障下，取得了中国社会主义现代化建设的伟大成就。如今国际环境瞬息万变，中国共产党领导下的中国正成为世界和平发展的中流砥柱。

“在中国共产党的带领下，中国人民不懈奋斗，走上繁荣稳定的康庄大道。”派汕感慨地说，“中国共产党让人民的生活越来越好。”中国共产党带领中国人民在与贫困的斗争中取得了历史性的伟大胜利，派汕尤为敬佩：“中国创造了人类减贫史上的奇迹，这是世界历史上巨大的成就。”

中国经验、中国智慧不仅改变了中国，也在不断惠及世界。“‘一带一路’倡议高瞻远瞩，推动了沿线国家和地区多领域的发展，让更多人共享繁荣和发展成果，获得世界人民的支持。”派汕表示，共建“一带一路”是一条实实在在的和平与发展之路，相关国家共商共建共享，成效显著。“泰国政府和各界都在积极对接‘一带一路’倡议，希望搭上中国发展的快车。”

近年来，泰国政府将共建“一带一路”与本国的“东部经济走廊”建设相对接，加强了基础设施、物流等方面的互联互通，实现优势互补，助力泰国经济发展。派汕亲历了泰中两国在共建“一带一路”框架下交流与合作不断深化的过程。“泰中一家亲，泰中合作使两国和两国人民实实在在受益。”据泰国投资促进委员会统计，在2021年第一季度泰国吸引海外直接投资中，来自中国的投资位居第二。

“中国共产党成立100年来取得了巨大成功，我向中国共产党和全体中国人民表示衷心的祝贺。”派汕真诚地说，“相信在习近平总书记的领导下，中国共产党一定会带领中国人民走向繁荣富强，为世界发展作出新的更大贡献。”

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《 人民日报 》（ 2021年08月18日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)