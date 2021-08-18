本报记者 李晓骁

巴西中央银行近日发布最新预测显示，巴西经济第二季度环比增长0.12%，延续第一季度复苏态势。今年第一季度，巴西国内生产总值（GDP）实现环比增长1.2%，恢复至2019年第四季度水平，社会经济活动恢复明显。巴西经济部7月中旬发布的报告预计，今明两年巴西经济增速分别为5.3%和2.51%，高于5月份预测的数据。

出口是巴西经济恢复的关键因素之一。得益于多国经济逐步复苏，粮食、石油和铁矿砂等国际大宗商品需求上涨推高价格，今年以来巴西外贸情况表现良好。据巴西经济部对外贸易秘书处的统计数据，今年年初至7月第四周，巴西进出口总额为2690.5亿美元，实现外贸盈余436.7亿美元，同比增长52.3%。

经济复苏提振了民众消费信心。占巴西GDP比重72.8%的服务业复苏势头明显。数据显示，今年1月至6月服务业同比增长9.5%，增幅创5年来新高，其中6月份环比增长1.7%。巴西全国商品服务和旅游联合会近日公布的调查也显示，7月份巴西家庭消费意愿指数上升2%，比去年同期高出3.5%。

巴西政府为低收入人口推出紧急援助计划，劳动力市场出现回稳迹象，疫苗接种人群逐步扩大等一系列因素，极大提升了消费者信心。截至目前，巴西超过5000万人接种了全部剂量的新冠疫苗，1.15亿人接种了首剂疫苗。预计巴西联邦政府今年将投入341亿雷亚尔（1美元约合5.27雷亚尔）用以补贴低收入人群，并将支出490亿雷亚尔用于失业保险。巴西各州政府同时加大了财政支持力度，例如圣保罗州宣布将向农村地区投入2.15亿雷亚尔，用以改善社会安全、提高农业生产效率和应对疫情能力。

有专家分析，今年下半年巴西经济有望保持增长态势，同时面临疫情反复、高失业率和高通胀率等挑战。巴西经济部官员阿道弗·萨什西达表示，未来的疫情形势可能给经济增长前景带来不确定性。通胀压力和失业率上升也对未来经济增长构成风险。

世界银行前副行长、巴西经济学家奥塔维亚诺·卡努托表示，巴西经济增长潜力大，但也面临结构性改革等挑战，经济复苏进程难以一蹴而就。巴西圣保罗大学经济学教授亚历山大·菲格雷多对本报记者表示，农业生产和大宗商品出口为巴西经济复苏提供了重要支撑，未来政府还可能出台更多扶持制造业、扩大就业等方面措施，巴西经济增长前景总体看好。

（本报里约热内卢8月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 16 版）

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