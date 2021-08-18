新华社惠灵顿8月17日电 （记者郭磊、卢怀谦）亚太经合组织（APEC）下属经济研究机构政策支持处17日发布报告说，2021年第一季度，APEC成员经济增长6.1%，复苏势头强劲。

报告指出，多重因素导致一季度经济增长数据亮眼，包括去年同期新冠肺炎疫情冲击下经济萎缩造成的低基数效应、政府加大支出应对疫情和消费需求回暖等。

数据显示，一季度APEC地区货物贸易出口增长16.8%，进口增长16.2%。不过，由于边境封锁和旅游业疲软，当季服务贸易出口下降12%，进口下降15.2%。此外，今年上半年该地区通胀率从2020年同期的1.6%上升至2.3%。

报告预计，今年APEC地区经济将增长6.4%，略高于此前预期，全年通胀率预计为2%。

政策支持处负责人丹尼斯·休认为，经济复苏进程与新冠疫苗推广和接种率息息相关，疫苗推广快、接种率高的经济体复苏更快更强劲。

该机构研究员雷娅·埃尔南多表示，多边合作是促进疫苗原材料和相关产品跨境自由流动的关键，加强多边合作可大幅提高疫苗的可及性和可负担性，尤其是对中低收入经济体而言。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 16 版）

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