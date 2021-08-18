新华社北京8月17日电 （记者伍岳、郑明达）外交部发言人华春莹17日在谈到阿富汗局势时说，希望美方能对其动辄军事干预、穷兵黩武政策做出认真反思，停止打着“民主”“人权”的幌子肆意干涉他国内政，破坏他国和地区和平稳定。

当日例行记者会上，有记者问：这两天，国际舆论高度关注当前阿富汗局势以及美在其中所负的责任。美国总统拜登发表讲话称，结束在阿20年战争是“正确的决定”，并表示美在阿政策目标不是重建。美国媒体普遍评论认为美对阿政策遭遇彻底失败，比如CNN将美军从喀布尔撤离比作新版的“西贡时刻”，《纽约时报》称这使美国的盟友愈加认为美国“靠不住”了。中方对此有何评论？

“美国对阿政策是否已经失败，美国盟友是否认为美靠不住，我想美方和其他国家都会做出自己的思考和结论。”华春莹说。

她说，电视和网络上关于喀布尔机场的混乱画面，特别是有民众急于跟随美撤离却不幸从美方飞机起落架上摔下身亡的视频，让人震惊。喀布尔机场这几天的混乱似曾相识，让人感慨万千。

“美国以反恐为名发动阿富汗战争，但美国赢了吗？20年来，在阿恐怖组织从个位数增加到了20多个。美国给阿富汗人民带去了和平了吗？20年来，10多万阿平民在美军及其盟军的枪炮之下伤亡，1000多万人流离失所。阿富汗战争平均每天造成6000万美元损失，严重拖累阿经济社会发展，而美军也付出2400多名军人死亡和超过2万亿美元的代价。”华春莹说。

“拜登总统讲，美在阿政策目标不是重建。这倒也是句实话。因为无论是伊拉克、叙利亚，还是阿富汗，美军所到之处，留下的都是动荡分裂、家破人亡，都是千疮百孔的烂摊子。美国的力量和作用是破坏，而不是建设。”她说。

华春莹表示，事实再次证明，军事干预、强权政治不得人心，终将失败。把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家水土不服，最终难以立足。用强权及军事手段解决问题只会使问题越来越多。

“我也注意到拜登总统在讲话中表示，不会再犯对别国内战投入过多精力、通过无休止军事干预重塑其他国家的错误。”华春莹说，希望美方能对其动辄军事干预、穷兵黩武政策做出认真反思，停止打着“民主”“人权”的幌子肆意干涉他国内政，破坏他国和地区和平稳定。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)