新华社北京8月17日电 （记者郑明达、伍岳）外交部发言人华春莹17日就中美“八·一七”公报发表39周年答记者问。

当日例行记者会上，有记者问：今天是中美“八·一七”公报发表39周年。中方有何评论？

华春莹说，世界上只有一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。42年前，中美正是在一个中国原则基础上建立了外交关系。39年前的今天，中美共同发表“八·一七”公报。美方在公报中明确承诺，不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策，美售台武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年的供应水平，准备逐步减少向台湾出售武器，并经过一段时间导致最后的解决。“八·一七”公报和上海公报、建交公报等三个中美联合公报构成中美关系的政治基础，其核心要义都是一个中国原则。美方理应严格遵守。

“但事实却是，美方不断违背自身承诺，与中国台湾地区开展‘官方’往来，向台湾出售各种武器，帮助台湾拓展所谓国际空间。”华春莹说，以售台武器为例，39年来美历届政府向台湾出售的武器总额高达近700亿美元。仅特朗普政府任内4年就11次售台武器，总额达183亿美元。前不久，拜登政府首次宣布售台武器计划，批准向台出售总价约7.5亿美元的武器装备。“针对美方上述错误行径，中方均予以坚决有力回击，坚定捍卫了自身主权安全利益。”

华春莹强调，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。同时针对外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，我们保留采取一切必要措施的选项。“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。无论美方向台湾提供多少武器装备，都不可能改变两岸关系大势，更不可能阻止中国统一进程。”

华春莹说，人无信不立，国无信则衰。中方敦促美方认清美售台武器问题的高度敏感性和严重危害性，采取实际行动遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来，停止美台军事联系和售台武器，反对“台独”及其分裂活动，以免给中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 03 版）

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