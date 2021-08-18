本报记者 朱东君

苏里南“母亲河”苏里南河与马罗韦讷河沿岸，散落着十多个大小不一的原始村落。那里经济发展滞后，因为没通电，入夜后村民几乎不再有户外活动。胡亚巴村是其中一个较为典型的村子，那里只有水路与外部连通，长期依靠从外界运进的柴油发电，供电时段仅限晚6时至11时。每当柴油运送不及时，村里就没有电。

2019年9月，中国水电建设集团国际工程建设有限公司（简称中国水电）与苏里南自然资源部合作，为当地建设首个离网光伏项目。经过现场踏勘调研，中方提出利用光伏发电，建立小型光伏电站，并搭配储能系统，柴油发电作为备用——白天通过光伏系统、柴油机等不同能源供电，多余电量存入储能系统，晚上由储能系统供电，由此实现24小时不间断供电。如此，发电成本低，运营维护还方便。去年，项目正式投产运行，取得良好社会经济效益。

村里的施工条件比较艰苦。光伏板要靠一艘艘小船运进村，无法运输的大型施工设备则要想办法组装替代品。回忆起一期微电网建成时，当地民众兴奋激动的场景，中国水电相关负责人认为“多累都很值得”：“第一次合闸测试时，村里一群大人孩子跟着我。村里一共有5个变压器，分布在不同位置。当我合上电闸，路灯亮起那一刻，大家欢呼起来。”

近日，中苏双方又签署了苏里南村庄微电网光伏项目二期总承包合同，为苏里南5个偏远的原始村落接通“智能电”。预计新微电网光伏电站每年将提供624万千瓦时的清洁电能，惠及1.5万余人。

苏里南自然资源部参与农村电气化建设的工作人员纳姆说：“苏里南还有很多村庄没有通电。有了微电网，这些地方的居民就有了提高生活品质、发展当地产业的机会。我们的新能源发展刚刚起步，随着共建‘一带一路’合作的推进，我们将从中国学到更多先进技术，能源供给更可靠，发展更可持续。”

（本报里约热内卢8月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 03 版）

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