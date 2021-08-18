李 新

今年9月1日，乌兹别克斯坦共和国将迎来独立30周年纪念日。30年来，乌兹别克斯坦奉行符合本国国情的政治、经济、社会政策和独立自主的外交政策，坚定地走出了自己独特的稳定发展道路。

上世纪90年代初，乌兹别克斯坦在卡里莫夫总统领导下转向市场经济模式，转型过程中充分考虑本国国情，实行渐进式改革，为稳定的社会经济发展奠定了基础。2016年12月，米尔济约耶夫就任总统后，乌兹别克斯坦确定了国家长期发展的首要任务，即2017—2021年国家发展五大优先方向行动战略，在政治、经济、社会等各领域开展了全面改革。在经济方面，巩固宏观经济稳定，改善投资环境，扩大对外贸易，放开货币市场，减少对企业的行政压力，并通过设立经济特区、工业园和技术园区促进地区经济发展；在产品出口方面，压缩限制出口的商品清单，取消出口外汇盈余上缴的规定，降低出口关税税率，简化出口程序；在经济管理体制方面，减少政府直接调控，优化国家治理结构及其效率；制定国家发展战略和产业发展政策，如新工业政策、绿色经济战略、农业发展战略等；改革教育体制，进一步完善教育体系，提升高质量教育服务共享水平，培养高技能人才。积极的改革促进了乌兹别克斯坦全面发展，提高了国家的竞争力。

乌兹别克斯坦奉行开放、积极和建设性的全面、平衡对外政策，主要目标是巩固国家主权和独立，在周边建立安全、稳定和睦邻友好带，保证国家可持续发展的良好条件。乌兹别克斯坦与大国保持多元平衡的全面外交关系，积极参与共建“一带一路”。

中乌关系发展迅速，两国在贸易、投资、能源、交通运输等领域的合作成果丰硕。1992年中乌正式建立外交关系，2012年两国确立了战略伙伴关系。2016年习近平主席访乌期间，两国关系提升为全面战略伙伴关系。2017年米尔济约耶夫总统首次访华，与习近平主席共同确立了双方合作的优先领域。2018年、2019年米尔济约耶夫总统来华参会，与习近平主席确定了进一步巩固双边全方位合作的抓手。新冠肺炎疫情发生后，两国元首就合作抗疫、相互支持通电话。

近年来，中国一直保持乌兹别克斯坦最大贸易伙伴地位，也是乌最大出口市场。中乌投资领域合作保持强劲势头，中国在乌企业超过1900家，分布在化工、建筑材料和药品生产、农业、轻工业等多个领域。地方合作成为中乌全面战略伙伴关系发展的新动力。2017年以来，乌兹别克斯坦14个行政主体的领导人都访问过中国，达成150多个合作项目，大部分项目已经开工或正在进行前期准备。中乌加强教育领域合作，在智慧农业、智能技术、育种、节水和节能技术、医疗卫生等领域合作培养专业人才。减贫成为两国务实合作的新领域。中国完成脱贫攻坚任务，消除绝对贫困，全面建成小康社会，为人类发展作出了重大贡献。中国的减贫经验有助于乌兹别克斯坦实现减少贫困、增进人民福祉的目标。

2022年，中乌将迎来建交30周年。相信中乌关系将迈上新的台阶，两国全面战略伙伴关系内涵将不断充实。

（作者为上海政法学院欧亚研究所所长）

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 03 版）

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