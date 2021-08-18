本报记者 李增辉 刘 峰

8月19日至22日，第五届中阿博览会将在宁夏银川市举办。“深化经贸合作、共建‘一带一路’”，世界的目光将再次聚焦在宁夏这片开放的热土。

2016年1月，在阿盟总部演讲时，习近平总书记指出，中阿博览会已成为中阿共建“一带一路”的重要平台。

2020年6月10日，习近平总书记在宁夏考察时强调，要抓住共建“一带一路”重大机遇，坚持对内开放和对外开放相结合，培育开放型经济主体，营造开放型经济环境，以更高水平开放促进更高质量发展。

宁夏回族自治区党委书记陈润儿表示，要坚决贯彻习近平总书记重要指示批示和考察宁夏重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，奋力赋予中阿经贸合作平台新内涵，谋求高水平的对外开放，实现高质量发展。

共建一带一路的重要平台

自2010年中阿经贸论坛成立至2019年第四届中阿博览会召开，中阿博览会已走过10年的发展历程，为推动中阿经贸合作、加快宁夏对外开放作出了积极贡献。

坚持“服务国家战略、聚焦经贸合作”，10年的努力和实践，中阿博览会逐渐发展成为具有较高影响力的国际性博览会，丰富了中国与阿拉伯国家交流合作的内涵，搭建了中阿经贸合作的新平台。

2019年4月，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布的《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》报告指出，在打造共商国际化平台与载体方面，中国举办了中国—阿拉伯国家博览会等大型展会，成为中国与沿线各国共商合作的重要平台。

“中阿博览会这一盛会，反映出中国和阿拉伯国家整体经济关系的良好发展势头。”在第四届中阿博览会上，黎巴嫩经贸部部长拉伊德·胡里这样说道：“相信这样的盛会必定会为共建‘一带一路’搭建独特的平台，为黎巴嫩和中国打开更为广阔的经济发展前景。”

今年6月18日，在北京召开的第五届中阿博览会新闻发布会上，商务部副部长钱克明表示，中阿发展阶段衔接、理念思路契合、经济结构互补，共建“一带一路”、深化经贸合作的前景十分广阔。在新形势下，我们对办好中阿博览会，推动中阿经贸务实合作迈上新台阶充满信心。

“目前，中阿博览会在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通‘五通’的总体框架下，聚焦经贸合作，致力推进中国与阿拉伯国家在贸易投资、产能合作、技术合作、卫生健康、绿色发展等领域共同发展。”宁夏回族自治区商务厅厅长徐晓平说。

中阿务实合作成果丰硕

深入开展经贸合作，是中阿博览会的重要使命。

前四届中阿博览会，共有112个国家和地区，21位中外政要，283位中外部长级嘉宾，5000多家国内外企业，4万多名国内外嘉宾参会参展。累计签订经贸合作项目936个，签约项目涉及现代农业、高新技术、能源化工、生物制药、装备制造、基础设施、产业园区建设、“互联网+医疗健康”、旅游合作等多个领域。

中阿博览会积极承办了中阿合作论坛框架下的第七届中阿企业家大会、第四届中阿友好大会、第三届中阿能源合作大会等重要活动，发布了凝聚各方共识的《银川宣言》，深化和巩固了中阿传统友谊，就深化能源等领域友好合作达成共识。

“来自阿拉伯国家和中国的高质量产品在中阿博览会上亮相，既体现出国际市场需要，更体现出中东地区和中国市场需求。基于此，我一直鼓励阿拉伯国家的商会和企业参与到这一贸易合作和经验交流中来。”曾参加过两届中阿博览会的中东“一带一路”研究中心主任瓦尔·亚森如是说。

2016年1月，中方发布的《中国对阿拉伯国家政策文件》指出，充分利用中阿博览会等会展活动平台，促进中阿双方政府和企业间的互访和交流。利用中阿技术转移中心，构建覆盖中国和阿拉伯国家的一体化技术转移协作网络。

第五届中阿博览会新闻发布会数据显示：中国已成为阿拉伯国家的第一大贸易伙伴国，阿拉伯国家是中国最大的海外原油供应地。2020年，中阿贸易额为2398亿美元。其中，中国对阿拉伯国家出口1231亿美元。

近年来，中阿双向投资亮点纷呈，截至2020年底，中国对阿拉伯国家直接投资存量201亿美元，阿拉伯国家来华投资累计38亿美元，双向投资涵盖油气、建筑、制造、物流、电力等众多领域。埃及苏伊士经贸合作区、阿联酋哈利法港二期集装箱码头等一批重大投资项目成为推动新时期中阿经贸合作转型升级的标志性工程。

高水平开放促进高质量发展

以中阿博览会为契机，宁夏抓住“一带一路”建设机遇，内陆开放型经济发展稳步推进，取得了显著成效。

2013年至2020年，宁夏累计分别实现进出口总额、实际利用外资、对外直接投资297.74亿美元、17.14亿美元和43.7亿美元，年均增速分别为3.5%、10.8%和12.7%，其中，与“一带一路”沿线国家分别实现进出口总额、实际利用外资、对外直接投资93.4亿美元、1.09亿美元和1.5亿美元。

立足产业特色和比较优势，宁夏以重点项目为抓手，以境外产业园区为支撑，促进对外投资与贸易联动发展，不断推动优势产业、优秀企业、优质产品“走出去”。

据了解，目前，宁夏已经与187个国家和地区开展了经贸交流合作，在35个国家和地区设立了156家企业。银川经开区联合广州经开区与沙特方面合作，正在建设中国—沙特（吉赞）产业园。宁夏交建联合中国路桥工程有限公司、中交集团下属企业，正在毛里塔尼亚建设中毛海洋综合产业园。

通过举办中阿博览会，宁夏在中国与阿拉伯国家技术转移方面发挥重要作用，中阿技术转移中心、中阿农业技术转移中心、中阿商事调解中心秘书处等一批中阿多双边合作机构落户宁夏，依托阿方所在国相关机构，相继建立了阿盟、沙特、约旦等8个双边技术转移中心，对提升宁夏对外开放水平和经济社会发展起到了积极作用。

“我们与阿拉伯国家、‘一带一路’沿线国家，在农业技术和经贸领域建立了密切联系，在粮食种植、畜牧养殖、园艺栽培、葡萄种植等多个领域实施合作项目，为提高发展中国家粮食生产能力、改善生活状况、消除饥饿贫困做出有益尝试。”宁夏回族自治区农业农村厅厅长滑志敏说。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)