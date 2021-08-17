新华社北京8月17日电（记者郑明达、伍岳）外交部发言人华春莹17日表示，长期以来，中方一直为推动政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。中方将同有关各方继续保持密切沟通协调，推动阿富汗尽快停止战争，实现持久和平。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，中方同阿富汗塔利班等各派都有良好的关系，能否进一步介绍中方为推进阿富汗和平和解方面发挥了哪些作用？

华春莹说，中国是阿富汗最大邻国，中方始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。

“长期以来，中方在充分尊重阿富汗国家主权及国内各派意愿基础上，同阿富汗塔利班等保持着联系和沟通，一直为推动政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。”她说。

华春莹说，仅近几个月，王毅国务委员兼外长就主持了“中国+中亚五国”外长第二次会晤、第四次中阿巴三方外长对话，出席了“上海合作组织－阿富汗联络组”外长会等会议，并同俄、巴、美、中亚国家、欧盟、伊朗、土耳其等重要涉阿攸关方开展密切沟通互动。

华春莹说，7月28日，王毅国务委员兼外长在天津会见了阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行，提出希望阿塔以国家和民族利益为重，高举和谈旗帜，确立和平目标，树立正面形象，奉行包容政策。阿各派别、各民族应团结一致，真正把“阿人主导、阿人所有”原则落到实处，推动阿和平和解进程尽早取得实质成果，自主建立符合阿富汗自身国情、广泛包容的政治架构。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇连日来访问卡塔尔、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、伊朗等国，紧张穿梭斡旋。

华春莹表示，近日，阿富汗局势发生重大变化后，中方继续同各方保持沟通。王毅国务委员兼外长分别应约同俄罗斯外长拉夫罗夫、美国国务卿布林肯通电话，中方还参加了联合国安理会举行的阿富汗问题紧急会议。中方鼓励阿塔奉行温和稳健的宗教政策，与各方一道组建开放包容的政治架构，奉行和平友好的对外政策，特别是同邻国和睦相处，实现阿重建和发展。阿新政权应与各类国际恐怖势力划清界限，约束、打击包括“东伊运”在内的恐怖势力，防止阿富汗再度成为恐怖极端势力的聚集地。

“中方将同有关各方继续保持密切沟通协调，推动阿富汗尽快停止战争，实现持久和平。”华春莹说。

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