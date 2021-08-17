新华社华盛顿8月17日电（国际观察）“喀布尔时刻”凸显拜登政府三重失败

新华社记者刘品然

美国总统拜登16日承认阿富汗局势恶化快于美方预期，但他更多地将责任甩给阿政府和美国上届政府，同时坚称从阿撤军是符合美国利益的正确决定。

分析人士认为，拜登主张撤军的部分原因是顺应民意兑现承诺，他此前多次宣称要与盟友一道安全有序撤出。然而，此次“灾难性”撤军政策导致塔利班占领阿富汗首都喀布尔、美国重演当年撤出越南的“西贡时刻”，凸显拜登政府内政外交上的三重失败。

失败一：引发国内批评

虽然民调显示大部分美国民众支持美国结束阿富汗战争，但塔利班迅速打败阿政府的现实引发了美国舆论、专家学者和一些共和党议员对拜登政府撤军政策的猛烈抨击。据美媒报道，数百名抗议者15日聚集在白宫外，有人挥舞“美国背叛了我们”的标语。“拜登对阿富汗的背叛与耻辱共存”“拜登的阿富汗投降”之类的标题大量出现在主流媒体的报道中。

即便是一些赞成美国撤出阿富汗的分析人士也对拜登政府提出批评。美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁、国际政治学者伊恩·布雷默指出，低劣的情报工作、几乎为零的规划、与盟友协调的缺失以及糟糕的传播战略，无不说明此次撤军在执行层面是一场不折不扣的灾难。

共和党人更是借助阿富汗局势对拜登火力全开。共和党籍众议员迈克尔·麦考尔说，这是拜登总统任期内的污点。《华盛顿邮报》盘点了共和党人攻击拜登的四种论调：拜登对此负有责任，拜登未能预料到或准备好应对局势变化，失败的撤军让美国更不安全，身在戴维营的拜登对此事漠不关心。

美国智库威尔逊中心阿富汗问题专家迈克尔·库格尔曼指出，拜登主张撤军的部分原因是公众支持，但目前的局面令他遭到舆论抨击，他很可能因此在国内政治中付出代价。

失败二：盟友极度失望

美国撤离阿富汗的方式也让盟友感到极度失望。据美媒报道，盟友们抱怨美国并未就撤军这一可能威胁各国安全利益的问题与他们展开充分协商，这违背了拜登政府此前的承诺。

英国议会下院防务委员会主席托比亚斯·埃尔伍德抨击拜登高调宣称的“美国归来”。“这是个讽刺。当我们被一个仅装备火箭筒、地雷和步枪的叛乱组织打败时，你凭什么说‘美国归来’？”

英国国防大臣华莱士13日直言，美国从阿富汗撤军的决定是个“错误”，整个国际社会可能将为此承担后果。德国总理默克尔16日也表示，在阿富汗的军事行动并不成功。

德国外交关系协会主任凯瑟琳·克卢弗·阿什布鲁克表示，美国撤军的方式让盟友感到被背叛。她说，拜登政府就任后反复强调跨大西洋伙伴关系的重要性，但撤军一事表明美国只是口头敷衍，他们仍然坚持欧洲盟友应与美国的优先事项保持一致。

美国兰德公司高级防务分析师德雷克·格罗斯曼表示，美国在印太地区的盟友伙伴也会因美国仓促撤军和将自身利益置于阿富汗之上而指责美国。他认为，拜登政府“基于价值观的外交政策”因此遭到毁灭性打击。

美国外交学会主席理查德·哈斯直言，美国此次战略和道义失败会加深盟友和对手对美国可信赖度的质疑。

失败三：重复历史错误

美国《纽约时报》此前在一篇报道中说，拜登在从政后不久就见证了美方人员1975年从西贡仓皇撤离，拜登身边的助手们称那一象征美国战略失败的画面曾长期困扰拜登，相似的一幕却在拜登自身决策下再次成为现实。

似曾相识的不止于此。一年多前被曝光的“阿富汗文件”直指美国政府和军方长期在阿富汗战争问题上刻意误导公众，隐瞒战争失败的现实，通过篡改数据制造美国正在赢得战争的假象，这与半个多世纪前美国政府向公众隐瞒越战真相的“五角大楼文件”如出一辙。

美国前防长帕内塔说，美国从越战、伊拉克战争以及其他战争中得到的教训是，要有明确的任务目标、实现目标的战略以及相应的结束战略。“很遗憾，我们在阿富汗从未践行这些原则。”

帕内塔将此次由撤军引发的阿富汗政府垮台与60年前美国入侵古巴的“猪湾事件”相比较。他说，两次事件都发展很快，总统认为一切都会好起来，但事实并非如此，他希望拜登能像时任总统肯尼迪一样承担失败的责任。

美国智库昆西负责任治国研究会研究员、曾在阿富汗服役的亚当·温斯坦表示，美国真正的失败在于其长期以来错误地认为可以通过武力促成有效的治理。军事干预后的混乱和撤军后的混乱都源于同一个根本性错误——美国认为可以使用军事力量来实现被占领国社会和政治的永久性变革。

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