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南非执政党非国大妇联发表声明反对新冠病毒溯源问题政治化

2021年08月17日18:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡8月17日电 （记者王磊）据中国驻南非使馆消息，8月16日，南非执政党非国大下属组织非国大妇女联盟（非国大妇联）发表声明反对新冠病毒溯源问题政治化。声明内容如下：

非国大妇联欢迎中国率先与世卫组织开展溯源合作。认可2021年3月世卫组织-中国联合溯源研究报告结论，包括实验室泄漏极不可能，没有发现2019年12月前武汉存在疫情规模性传播，应在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例等。我们赞赏中方公开、透明、负责任的态度以及所作积极贡献。

非国大妇联认为，溯源是科学问题，支持国际社会加强团结，共同推进病毒溯源合作，共同应对病毒挑战。各国应根据世卫大会相关决议要求，本着科学合作精神，按照世卫组织-中国溯源联合研究报告的结论和建议，在更广范围内开展更深入细致的科学研究与合作。

我们坚决反对将溯源政治化，坚决反对以疫情为借口对病毒进行地理标记和污名化等不当做法。个别国家把病毒溯源作为政治攻击其他国家特别是中国的工具，完全违背科学精神，只能阻碍全球溯源合作，破坏全球团结抗疫努力，制造和加剧隔阂对立。

我们呼吁国际社会秉持科学、客观、公正原则，维护病毒溯源研究的科学性、严谨性，反对将病毒溯源问题政治化做法。我们支持全球抗疫合作。

(责编：刘叶婷、刘慧)

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