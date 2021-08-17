新华社洛杉矶8月16日电（记者黄恒）据美国媒体16日报道，加利福尼亚州一名7岁男孩本月初死于原发性阿米巴脑膜脑炎，这是一种由俗称“食脑变形虫”入侵感染所引起的罕见病症。

《洛杉矶时报》报道说，死者名叫戴维·普鲁伊特，居住在加州北部的蒂黑马县，上个月在当地一处活水湖中游泳后患病，7月30日被送入医院抢救，8月7日死亡。

“食脑变形虫”学名为福氏耐格里阿米巴原虫。蒂黑马县公共卫生部门说，“食脑变形虫”常生存在温暖的淡水中，如池塘、湖水、河水、温泉等，可通过人的鼻子吸入体内，某些情况下转移到脑部后会破坏脑组织。感染者1至9天内出现症状，如头疼、发烧、恶心和呕吐，初期症状出现7至14天内导致患者死亡。

美国疾病控制和预防中心说，这种疾病由于非常罕见，而且传染后发展速度很快，很难被及时确诊，死亡率高达95%，但不会发生人际传播。目前也没有技术手段可以测量水体中是否含有这种致命生物。

加州医疗部门数据显示，自1971年以来，加州共发生过10例原发性阿米巴脑膜脑炎。

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