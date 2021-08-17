新华社北京8月17日电 科普：德尔塔毒株为何传播更快

新华社记者冯玉婧

自2020年底首次在印度出现以来，新冠变异病毒德尔塔毒株以极快的速度席卷了印度，并成为当前世界大部分地区流行的主要变异毒株。为何该毒株能够实现如此快速的传播？

目前研究发现，德尔塔毒株具有病毒载量高、病毒复制速度快、“突破感染”发生率高、重复感染风险高等特点。

中国广东省疾控中心等机构的研究人员7月在医学论文档案网发表的一篇预印本论文指出，感染德尔塔毒株的人群从暴露于病毒环境中到首次核酸检测结果呈阳性平均时间为4天，而原始毒株的平均时间是6天，这表明德尔塔毒株的复制速度更快。此外，德尔塔毒株感染者的首次检出病毒载量比原始毒株感染者高1200倍以上，这表明德尔塔毒株更具传染性。

美国休斯敦卫理公会医院的研究团队对医院系统中几乎所有的新冠病例进行变异病毒测序和记录发现，自2021年3月以来，约有17%感染德尔塔毒株的病例发生在接种疫苗的人群中，此外德尔塔毒株“突破感染”的发生率几乎是其他所有变异毒株总和的3倍。

英国一项统计显示，英国今年4月12日至6月27日确诊的感染者中，约有1.2%可能是重复感染，德尔塔毒株的重复感染风险是阿尔法毒株的1.46倍。此外，德尔塔毒株在接种和未接种过疫苗的个体中传播率接近。

美国威斯康星大学领衔的国际研究团队8月11日在医学论文档案网发表的一篇预印本论文显示，接种过疫苗且感染了德尔塔毒株的人，其鼻部携带的病毒数量与未接种疫苗的人一样多。研究参与者、美国威斯康星大学麦迪逊分校的病毒学家戴维·奥康纳说，携带德尔塔毒株并碰巧发生“突破感染”的人可能携带非常高水平的病毒，并可能在不知不觉中将病毒传播给他人。

研究人员在美国马萨诸塞州普罗温斯敦的数据中也有类似的发现。美国疾病控制和预防中心8月公布的一份报告显示，在举行某次大型集会后，该州新发现的469例感染病例中有近四分之三是接种过疫苗的人，而且已接种和未接种疫苗的人样本病毒载量都很高。在测序的133个样本中，90%被鉴定为德尔塔毒株。该调查结果促使美疾控中心于7月27日更新指南，并再次建议高传播地区的人们在室内戴口罩。

新加坡研究人员7月底发表的预印本论文也显示，他们在追踪已接种和未接种疫苗的感染病例的每日病毒载量后发现，在感染的第一周，两组的德尔塔毒株的病毒载量相似。但论文同时指出，在已接种疫苗的人中，病毒载量会在第七天后迅速下降。

论文共同作者、新加坡国家传染病中心的传染病临床医生巴纳比·扬说，鉴于感染德尔塔毒株后第一周病毒水平很高，无论疫苗接种情况如何，戴口罩和手部清洁等措施都能减少传播，这对每个人都很重要。

英国《自然》杂志网站本月12日发文说，这些研究结果证实了做好防护措施的重要性，例如在室内戴口罩可以减少传播。新冠疫苗虽然可预防重症和死亡，但有关德尔塔毒株传播的数据表明，接种过疫苗的人仍需采取预防措施。

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