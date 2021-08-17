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美媒：美联储官员考虑明年年中前结束购债计划

2021年08月17日14:35 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月16日电 据美国《华尔街日报》网站16日报道，美国联邦储备委员会的官员们已接近达成一项共识，即如果美国经济继续复苏，美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划。一些美联储官员支持明年年中之前结束这一计划。

　　报道说，一些美联储官员近期在媒体采访和公开声明中提出缩减资产购买计划的上述时间表。近几个月美国就业数据表现强劲，使得美联储在9月货币政策例会上宣布缩减资产购买计划的理由更加充足。

　　波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦上周接受《华尔街日报》采访时表示，他预计在9月货币政策例会之前，美国就业数据将达到缩减资产购买计划的门槛，因此美联储可能会在今年秋季采取行动，但前提是变异新冠病毒德尔塔毒株不会导致美国就业市场增长明显放缓。如果经济增长保持强劲，他预计美联储将在大约明年年中结束资产购买计划。

　　达拉斯联邦储备银行行长罗伯特·卡普兰接受媒体采访时也表示，他支持美联储在9月货币政策例会上宣布缩减资产购买计划、并于10月开始执行。他预计整个缩减过程将持续8个月。

　　不过，也有美联储官员主张保持耐心。美联储理事莱尔·布雷纳德上月表示，希望等到10月初美国公布9月就业数据后再作决定。

　　根据日程，今年美联储还有9月、11月和12月三次货币政策例会。美联储在7月底的货币政策会议上宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，同时承诺每月继续购买不少于1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券，直到充分就业和物价稳定两大目标取得“进一步实质性进展”。

(责编：徐祥丽、崔越)

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