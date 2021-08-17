日本媒体16日援引消息人士的话报道，由于新冠疫情在全国多地迅速蔓延，日本政府将扩大防疫紧急状态范围，追加7个府县为实施紧急状态的地区。届时，全国47个都道府县中，将有13个处于紧急状态。

日本多家电视台援引政府和执政党消息人士的话说，政府拟追加的7个府县为茨城县、栃木县、群马县、静冈县、京都府、兵库县和福冈县。上述地区将从本月20日进入紧急状态，截止日期为9月12日。

现阶段，日本有6地处于防疫紧急状态，包括位于首都圈的东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县以及西部的大阪府和日本列岛以南的冲绳县。这些地区原定8月底解除紧急状态，预计同样将延长至9月12日。

紧急状态下的防疫限制措施包括：提供酒类和卡拉OK服务的餐厅暂停营业；其他餐饮店和大型商业设施缩短营业时间，每晚8时前打烊；大型活动参加人数最多5000人或场地入座率上限为50%。

消息人士说，日本首相菅义伟将先与分管新冠疫情对策的经济再生担当大臣西村康稔和厚生劳动大臣田村宪久商议，然后在17日向政府新冠疫情专家小组征求意见，最终作出决定。

日本疫情近期急速扩散，本月13日单日新增新冠确诊病例数首次超过2万例。单日新增病例数自7月29日突破1万例后，仅过两周左右就翻番。厚生劳动省发布的数据显示，截至11日，日本全国共有超过7.4万名确诊患者在家中疗养，较前一周增加大约2.8万人。

面对严峻疫情，东京都医师会会长尾崎治夫上周建议，政府有必要将紧急状态实施范围扩大至全国。不过，菅义伟对此态度谨慎，称应由各地“自行采取措施”。

随着疫情趋紧，菅义伟人气不断下滑。共同社16日发布的民调结果显示，菅义伟内阁支持率跌至31.8%的新低，较上月下降4.1个百分点；不支持率上升0.8个百分点至50.6%，创他去年9月上台以来的新高。

这项民调同时显示，65.1%的受访者不希望菅义伟继续担任首相。问及政府疫情应对措施，高达79.9%的受访者表示，对政府可能无法提供足够的治疗床位感到不安。

菅义伟本月早些时候决定，政府仅限重症患者或重症风险较高人群入院治疗，对中轻症患者则建议“居家疗养”。这一方针招致多方批评。他随后说，有可能发展成重症的中轻症患者也可入院治疗。（张旌）（新华社专特稿）

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