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委内瑞拉总统提议与美国对话

2021年08月17日10:59 | 来源：新华网
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　　新华社波哥大8月16日电（记者高春雨）加拉加斯消息：委内瑞拉总统马杜罗16日说，在与美国断交两年多后，委方愿“就所有双边问题与美国政府启动直接对话”。

　　他当天在总统府举行的新闻发布会上说，委方已准备好对话沟通，但美国“必须摒弃傲慢、仇恨和轻视”。

　　马杜罗还对委政府和反对派13日至15日在墨西哥举行的协商对话给予肯定。他说，双方13日签署的谅解备忘录让对话进程“迈出关键一步”，这份备忘录将于12月经全国代表大会审议后正式确立法律地位。

　　此外，马杜罗确认委警方已于15日有条件释放反对派重要人物格瓦拉，并称如格瓦拉作为反对派代表参加接下来的协商对话，委政府表示欢迎。

　　一同参加发布会的委政府代表、全国代表大会主席罗德里格斯说，双方9月3日将在墨西哥进行新一轮对话，并将“推动在委内瑞拉进行工作及技术会谈”。

　　在挪威政府斡旋下，委政府与反对派自2019年5月以来举行多轮对话。委前议会主席、反对派领导人瓜伊多今年5月表示，期盼在国际斡旋下与马杜罗政府对话，并提出举行“自由和公平”的全国大选、列出各级选举时间表、由国际观察员监督选举等要求。

　　瓜伊多2019年1月23日当选全国代表大会主席，随后自封“临时总统”，获美国及拉美部分国家支持，委政府同日宣布与美国断交。为逼迫马杜罗下台，美国随后不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。自2019年4月30日企图发动政变失败后，瓜伊多的国内国际支持率不断下降。2020年12月，瓜伊多及部分支持他的党派拒绝参加委议会选举。

(责编：徐祥丽、崔越)

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