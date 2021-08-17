新华社华盛顿8月16日电（记者刘品然 杨士龙）美国总统拜登16日表示，美军撤出阿富汗是正确决定，他同时承认阿局势恶化快于美方预期。

拜登当天从总统度假地戴维营返回白宫后就阿富汗局势发表讲话。他重申美军已在阿富汗完成反恐任务，继续驻军不符合美方利益，并称美上届政府去年与阿富汗塔利班达成的撤军协议使他别无选择。

拜登承认近来阿局势恶化要快于美方预期，究其原因是阿领导人弃国而逃，阿政府军不战而败。他说过去一周局势变化证明结束美国在阿的军事介入是正确的决定，美军不会参加一场阿富汗人都不愿意打的内战。

拜登还说美国过去20年在阿富汗犯下很多错误，他承认这次撤出行动艰难且混乱，该决定会招致批评，但他宁可接受所有指责也不愿将这场战争的责任传递至下一位总统。

美国五角大楼发言人柯比16日说，目前有约2500名美军在阿首都喀布尔机场支持美国以及盟国人员撤离，未来数日美军人数将增至约6000人。柯比还说当天在喀布尔机场有武装人员向美军射击，美军已击毙两名武装人员。

美国舆论、专家学者和一些共和党议员连日来抨击拜登政府的撤军政策。据美媒报道，数百名抗议者15日聚集在白宫外，其中有人挥舞“美国背叛了我们”的标语。

美国政府去年2月与塔利班签署协议，承诺今年5月前撤出阿富汗。拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。拜登7月又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。

随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈。塔利班日前宣称已攻占全国34个省会城市中的绝大部分。塔利班武装人员15日进入并控制了喀布尔，阿富汗总统加尼同日说他已离开阿富汗。

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