近日又有外媒报道炒作新冠病毒溯源研究报告。在今天（16日）的外交部例行记者会上，有记者就相关情况向发言人华春莹提问。

华春莹表示，记者提到的这篇报道就是一个假新闻。我注意到其实这个报道本身还说安巴雷克先生已经向该媒体表示他接受采访时的表态由丹麦语翻译成英文的时候出现了错误，世卫组织的发言人也称存在着翻译的错误，而且这个采访是几个月以前就已经完成的。这家丹麦的媒体直到现在才播出节目，并将他的话断章取义，放在网上，故意曲解他的观点。他本人作为溯源联合专家组的组长，始终维护中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。相信你也注意到在上周五外交部举行的新冠病毒溯源问题驻华使节吹风会上，中科院武汉国家生物安全实验室的主任袁志明已经再次就所谓的实验室泄漏问题作出了回应，强调有关新冠病毒由武汉病毒所制造或者泄漏的说法，都是无中生有的，完全不符合客观事实，也不符合学术界的共识。

华春莹指出，安巴雷克先生本人也在2021年2月9日中国-世卫组织溯源联合研究专家组新闻发布会上表示，武汉病毒所实验室泄漏引起疫情极不可能。“中国-世卫组织新冠病毒溯源联合报告的形成完全遵循了世卫组织的程序，采取了科学的办法，已经并证明是一份有价值的、权威的、经得起科学检验，并且经得起历史检验的报告，这份报告已经成为全球溯源工作的基础和指南。任何企图推翻或者扭曲联合研究报告结论的做法，都是政治操弄，也是对全球科学家和科学的不尊重。”（总台央视记者 朱若梦 杨毅）

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