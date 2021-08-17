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芝加哥周末又见枪击潮 7岁女童身亡

2021年08月17日08:40 | 来源：新华网
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　　美国第三大城市芝加哥上周末再次发生多起枪击事件。其中，两名女童15日在汽车后排座位遭枪击，一死一伤。

　　这起枪击当天下午2时50分左右发生在芝加哥市区主干道西格兰德大街。受害者所乘坐的小汽车停在路边。这对姐妹的母亲正安排她们坐在后排，此时枪击突然发生。

　　7岁女童胸部和躯干中弹，6岁女童胸部和右腋窝受枪伤，被送到芝加哥洛约拉大学医学中心。医生宣告7岁女童伤重不治，6岁女童还在“挣扎求生”。

　　芝加哥警察局巡警部门主管布赖恩·麦克德莫特15日晚在新闻发布会上说，警方认为女童和她们的母亲不是枪击预定目标。枪手人数及下落不明，警方希望公众提供线索。

　　警方说，截至15日晚，这个周末发生在芝加哥的枪击事件已经造成42人受伤，其中4人死亡。

　　麦克德莫特说，“悲伤和愤怒”难以形容他的心情。“太多年轻人在芝加哥市极其愚蠢的枪械暴力中失去生命。”

　　美国有线电视新闻网援引警方数据报道，截至本月3日，今年芝加哥枪击事件相比2020年同比增加11%，比2019年、即新冠疫情暴发前一年增加63%。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：徐祥丽、崔越)

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