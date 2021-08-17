阿富汗塔利班15日兵不血刃占领首都喀布尔，宣告“战争结束”。

过去几天，美国高级官员口中“人数和装备”占优势的阿富汗政府军在塔利班面前一触即溃，甚至主动投降。而过去20年，美国为打造这支军队花费八九百亿美元。在一些国际媒体看来，这凸显五角大楼的失败，美国的失败。

【生搬硬套】

法新社分析，美国试图按照美军的模式在阿富汗创建一支现代化军队。这意味着对空中支援和高技术通信网络的巨大依赖。

攻击机、直升机、无人驾驶飞机、装甲车、坦克、夜视仪……为装备阿富汗军队，美国似乎毫不吝啬，近期还提供最新型号的“黑鹰”武装直升机。

现实是，阿富汗只有30%的人口能够获得稳定供电，缺少能够支持先进军事装备的基础设施。识字率只有40%，许多参军的年轻人是文盲。一些训练阿富汗军队的美军教官抱怨，后勤保障、装备维护、战地补给等基础科目教起来有难度。

美国阿富汗重建行动特别督察长约翰·索普科上周向国会提交最新评估报告，认为“西方国家军队使用的先进武器系统、车辆和后勤”超出阿富汗军队的能力。

索普科认为，美国军方“十分清楚阿富汗军队有多糟糕”。可是，每当他试图对美军训练阿富汗军队的效果作评估，军方就“挪动球门”，以便更容易展示“成功之处”。这种降低标准的做法实在行不通时，用于评估的数据就被“保密”。

按照路透社的说法，阿富汗社会和政治文化尚未孕育出支撑一支现代化军队的国家意识。对许多阿富汗人而言，参军只是为了获得一份相对可靠的收入。他们并不清楚为何而战。

【夸大战力】

过去几个月，五角大楼坚称，阿富汗军队和警察有30万人，对塔利班占优。后者估计大约7万人。索普科说，五角大楼严重夸大了阿富汗军队的作战能力。

美国陆军军官学校（西点军校）打击恐怖主义中心评估，截至2020年7月，所谓30万人只有18.5万人是陆军和特种部队，其余为警察和保安武装。只有六成阿富汗军人是受过训练的作战人员。除了8000人的空军，能上战场的只有9.6万人。

索普科的报告指出，逃兵众多是阿富汗军队长期的问题。到2020年，阿富汗军队每年要补充25%的新兵。一些与阿方共事的美国军人说，这一比例“正常”。

法新社报道，多年来，阿富汗军队的工资由五角大楼承担。但从美国政府今年4月宣布美军5月1日开始撤离以来，发军饷的责任落到阿富汗政府身上。无数阿富汗士兵在社交媒体上抱怨，他们已经几个月领不到军饷，所在部队甚至接收不到食品或补给，更别提弹药了。

没有补给、得不到支援，是阿富汗军队节节败退的原因之一。即便精锐的特种部队也难以幸免。据路透社报道，7月初，一支十几人的特种部队因为弹药耗尽，在北部法里亚布省向塔利班投降，随后被处决。

【空头支票】

美国官员先前反复承诺，美国8月31日完成从阿富汗撤军后，美方将继续向阿富汗军队提供支持。但他们从未说明这种支持在后勤上如何实现。

空军是阿政府军打击塔利班最为倚仗的力量之一，但战机越打越少，因缺乏维护而停飞。美国防部长劳埃德·奥斯汀5月访问喀布尔时说，可以通过“跨越时空”的形式帮助阿富汗人维护空军战机，意指借助在线会议程序做培训。可是，阿富汗军人缺乏电脑、智能手机和稳定的无线网络，这种线上培训无异于镜花水月。

美国总统约瑟夫·拜登7月8日宣布8月31日完成撤军时，决定撤离所有美国在阿公民，包括那些对维护美式装备作用关键的承包商。美国前总统乔治·W·布什执政时担任驻阿大使的罗纳德·诺伊曼接受全国公共广播电台采访时说：“我们建立了一支依赖承包商做维护的空军，然后撤走了承包商。”

路透社说，过去许多年，每个月有数以百计阿富汗军人死亡，但只要美军的支持还在，阿富汗军队就能继续作战，坚守阵地，即便没有西方军队那种标准的空中撤离伤病员和野战医院服务。一旦美军走人，这种战斗意志便消失无踪。

7月初，美军在未通知阿方的情况下连夜撤出巴格拉姆空军基地，令阿富汗军队大为震惊。法新社分析，美军快速撤离成了摧垮阿富汗军队的最后一击。

诺伊曼说：“我们撤离并撤走空中掩护，这极度动摇了阿富汗军队的士气。”（胡若愚）（新华社专特稿）

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