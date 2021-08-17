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德国今年温室气体排放量预期大幅增加

2021年08月17日08:39 | 来源：新华网
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　　德国智库“阿戈拉能源转型”15日发布的一份报告显示，德国2021年温室气体排放预期比去年增加约4700万吨，年增幅将创1990年以来新高。

　　美联社15日援引报告内容报道，这家智库分析德国今年上半年温室气体排放量后，预期今年全年德国以二氧化碳为主的温室气体排放量为7.6亿吨至8.12亿吨，比2020年增加4700万吨左右。尽管这一年度增幅将创1990年以来新高，但2021年排放量预期比1990年时减少35%至39%。

　　据德新社报道，德国去年温室气体排放量约为7.39亿吨，比1990年减少40.8%，达到先前设置的40%减排目标。但是，依照智库负责人帕特里克·格赖兴的说法，实现减排目标并非因为“有效的气候行动”，而是新冠疫情等因素导致的“昙花一现”。

　　这份报告还显示，随着后疫情时代到来，各项经济活动逐步恢复，今年以来德国建筑业、工业和交通运输业消耗的化石燃料与去年同期相比显著增加。

　　此外，按照德国多家公共事业公司说法，今年前六个月燃烧的煤炭明显多于去年同期。雪上加霜的是，德国今年遭遇的恶劣天气使风力发电、太阳能发电等绿色发电方式受到影响，导致温室气体排放量进一步攀升。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：徐祥丽、崔越)

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