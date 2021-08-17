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东京残奥会原则上“无观众”举行

2021年08月17日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月16日电（记者王子江）东京奥组委16日宣布，东京残奥会除了少数场次比赛允许学生入场观看外，将在没有观众的情况下举行。

　　东京奥组委主席桥本圣子当天晚上与国际残奥委会主席帕森斯、东京都知事小池百合子以及日本奥运大臣丸川珠代，就残奥会的观众问题进行了四方会议。会后四方发表联合声明，宣布了残奥会无观众举行的决定。

　　声明说，鉴于目前东京和其他举办残奥会的千叶、埼玉和静冈疫情形势严峻，有必要在这些地区实行更严格的防疫政策，取消观众入场就是其中的政策之一。对于公共道路上举行的比赛项目，组委会也希望民众不要到现场观看。

　　不过，为了达到教育目的，奥运会期间被迫放弃的学生观看计划将在残奥会期间推行。至于具体多少学生可以入场观看比赛、能观看哪些比赛项目，组委会没有具体透露。

　　桥本圣子在之后举行的发布会上说，为了让孩子们安全观赛，各个赛场将采取非常严格的防疫措施，她也希望孩子们的家长和监护人都能够积极配合，保证学生观看计划的顺利实施。她还表示，一旦疫情形势恶化，四方将随时准备举行新的会议，对相关措施进行修改。

　　日本首都的确诊病例在奥运会期间增长了三倍。奥运会结束后，日本全国和东京都的确诊病例又连续创下新高。

　　东京残奥会计划于8月24日至9月5日举行，参赛运动员大约有4400名。

(责编：徐祥丽、崔越)

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