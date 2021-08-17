新华社耶路撒冷8月16日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列总理办公室16日发表声明说，截至当天，以色列已有逾百万人完成第三剂新冠疫苗接种。

以色列总理贝内特在声明中表示，逾百万人完成第三剂新冠疫苗接种是一项“伟大的成就”。启动第三剂疫苗接种是保障民众健康和生计的必要之举，符合条件的民众应尽快接种疫苗。

以色列卫生部长霍罗威茨当天表示，疫苗是对抗新冠疫情的最佳工具，以色列有足够的疫苗可供接种。他呼吁加快第三剂新冠疫苗接种，以避免实施“封城”措施。

以色列去年12月开始新冠疫苗接种工作，迄今该国930万人口中逾584万人已接种至少一剂疫苗，逾541万人完成两剂疫苗接种。

今年7月12日，以色列开始为患有癌症以及做过器官移植手术等免疫系统受损的成年人提供第三剂新冠疫苗接种。7月29日，以色列宣布为该国60岁以上人群接种第三剂新冠疫苗。8月13日，以色列将第三剂新冠疫苗接种扩展到50岁至60岁人群。

以色列卫生部16日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例5075例，累计确诊942239例，累计死亡6668例。

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