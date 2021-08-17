新华社巴黎8月16日电（记者唐霁）法国总统马克龙16日表示，法国和其他欧洲国家将继续打击恐怖主义，并共同应对阿富汗局势可能带来的大批难民涌入欧洲的问题。

马克龙当晚就阿富汗局势发表电视讲话说，阿富汗正在发生“历史性转折”，这对法国、欧洲乃至整个世界都将产生重大影响。

马克龙说，他与英国首相约翰逊、德国总理默克尔等欧洲国家领导人就阿富汗局势交换了意见，决定继续打击一切形式的恐怖主义。他强调，阿富汗不应再次成为恐怖主义的庇护所，这事关国际和平与稳定。

他同时警告，阿富汗局势不稳定极有可能导致大批难民涌向欧洲。法国将与其他欧洲国家一道，立即采取有力、协调和统一的应对措施，统一保护难民的标准，并与难民可能中转的国家进行合作。

马克龙还宣布，立即派遣法国特种部队的两架军机飞往阿富汗，负责法国最后一批侨民的撤离工作。

阿富汗总统加尼15日宣布，他已离开阿富汗，此举是为了避免流血冲突。同日，阿富汗塔利班发言人穆罕默德·纳伊姆宣布，塔利班武装人员已进入并控制了阿首都喀布尔，“阿富汗的战争已经结束”。

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