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王毅：中俄携手捍卫历史真相、人类尊严和二战成果

2021年08月17日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月16日电 8月16日，国务委员兼外长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

　　王毅表示，昨天是“8·15”，是日本战败并宣布无条件投降的日子。76年前人类进步力量战胜日本军国主义和法西斯主义的这一历史时刻，值得我们永远铭记。这一天也应是日方深刻反省侵略历史的日子，但日本一些政要却逆历史潮流而动，公然参拜供奉二战甲级战犯的靖国神社，这是对人类良知的挑衅，是对国际正义的挑衅。一切爱好和平的国家和人们都不能容忍，都应予以强烈谴责。

　　王毅说，第二次世界大战是人类历史上一场空前浩劫。中俄作为亚洲和欧洲主战场，付出巨大民族牺牲，并肩抗击法西斯主义，为挽救人类命运、维护世界和平建立了不可磨灭的功勋。作为二战主要战胜国，中俄要携手捍卫历史真相，反对粉饰美化军国主义的行径，制止篡改历史的图谋，绝不容许为侵略历史翻案。要携手捍卫人类尊严，谴责侵略者的恶行，防止历史悲剧重演，绝不容许任何淡化、推卸历史罪责的言行。要携手捍卫二战成果，维护国际公平正义，绝不容许任何人挑战战后成果和国际秩序。

　　拉夫罗夫表示，二战结束纪念日即将到来，俄中在维护历史真相，反对篡改二战成果方面开展了重要合作。俄中作为二战期间抗击法西斯主义和军国主义的主要战场，为击溃侵略者作出决定性贡献。双方应继续加强协调，共同举办纪念活动，反对任何势力对历史的抹黑。

(责编：徐祥丽、崔越)

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