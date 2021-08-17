新华社联合国8月16日电 中国常驻联合国副代表耿爽16日在联合国安理会紧急审议阿富汗问题公开会上发言，阐述中方关于阿富汗局势的立场。

耿爽说，当前阿富汗局势已发生重大变化，中方尊重阿富汗人民的意愿和选择。当务之急是尽快恢复和平、稳定和秩序，最大限度避免无谓伤亡和产生大规模难民。驻阿外交机构和外交人员的权益不可侵犯，在阿外国公民的安全和利益必须得到尊重和保障。阿富汗各方均有责任保护民众生命和财产安全，并为外国公民安全居留和有序撤离提供保障。

他说，中方始终主张政治解决是阿富汗问题的唯一出路。当前阿富汗国家前景处在历史性的十字路口。中方希望阿富汗塔利班同阿各党派、各民族团结起来，建立符合阿自身国情、广泛包容的政治架构，为阿实现持久和平奠定基础。

他说，阿富汗绝不能再度成为恐怖分子天堂，这是阿富汗未来任何政治解决方案必须坚守的底线。希望阿富汗塔利班切实履行承诺，彻底切断同一切恐怖组织的联系。各国应根据国际法和安理会决议履行义务，合作打击一切恐怖主义，坚决防止“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等恐怖组织趁乱坐大。

他说，当前阿富汗人道局势十分严峻，人道援助和疫情防控均面临巨大压力。国际社会应加大向阿富汗和接收了大量阿流离失所者的阿富汗邻国提供人道援助，帮助缓解地区人道危机。有关各方应当确保国际人道救援机构的工作不受阻碍。国际社会还应继续帮助阿及其邻国尽快控制疫情。

他说，阿富汗当前乱局同外国部队仓促撤出有直接关系。有关国家应当切实兑现支持阿富汗和平、和解、重建的承诺，在阿富汗问题上发挥建设性作用，在尊重阿人主导权和阿邻国有关努力的基础上，在政治、安全、发展、人道、禁毒等领域继续向阿提供建设性帮助。

耿爽表示，长期以来，联合国阿富汗援助团为支持阿富汗和平重建发挥了重要作用。考虑到当前地面形势已发生重大变化，中方希望联合国秘书长就保障援助团人员安全作出妥善安排，也期待秘书长就未来联合国在阿存在问题尽快向安理会提出切实可行的意见和建议。

(责编：徐祥丽、崔越)