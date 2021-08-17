新华社北京8月16日电综合新华社驻外记者报道：阿富汗塔利班15日晚进入并控制首都喀布尔。塔利班方面宣布，他们正与阿政府商讨“和平移交权力”，“阿富汗战争已经结束”。对此，国际社会高度关注，一些国家政要和国际组织负责人相继表态。

联合国秘书长古特雷斯16日在安理会就阿富汗局势召开的紧急会议上说，国际社会必须共同努力，确保阿富汗不再成为恐怖组织的温床。他还说，联合国驻阿富汗人员将根据当地安全形势进行调整。

美国总统国家安全事务助理沙利文16日在接受媒体采访时把塔利班迅速控制阿富汗的原因归咎于阿政府军的溃败。他说，过去20年来，美国为培训阿政府军投入了数十亿美元，但“最终他们却决定不为保卫喀布尔而战”。他说，尽管看到塔利班控制喀布尔“让人痛心”，但美国总统拜登不会改变从阿富汗撤军的决定。

美国国务卿布林肯当天也表示，阿富汗政府军无法保卫自己的国家，并承认塔利班控制阿富汗的速度比“我们预计的快得多”。

俄罗斯总统阿富汗问题特别代表扎米尔·卡布洛夫16日说，塔利班控制喀布尔是美国在阿富汗失败的结果。俄方暂不会承认塔利班为阿富汗合法政权，将继续观察塔利班如何行事。塔利班已着手在俄罗斯驻阿富汗大使馆外围加强保护，俄罗斯驻阿富汗大使17日将在喀布尔与塔利班代表会面。

巴基斯坦国家安全委员会16日举行会议重申，巴基斯坦将继续同国际社会和阿富汗各利益攸关方一道，推动就阿富汗问题达成具有包容性的政治解决方案。巴基斯坦始终认为，阿富汗冲突没有军事解决方案。

伊朗总统莱希16日表示，安全、稳定和繁荣是阿富汗人民的权利，伊朗将尽全力促进阿富汗的稳定，这是阿富汗当前的首要需求。伊朗作为阿富汗的邻国，呼吁阿富汗所有势力达成全国协议。他还说，美国的军事失败和从阿富汗撤军应该成为恢复阿富汗安全与持久和平的机会。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利16日说，欧盟各国外长将于17日就阿富汗局势举行紧急视频会议。当前阿富汗正站在十字路口，阿富汗人民的安全与利益以及国际安全问题都需要考虑。

德国总理默克尔16日表示，美国决定从阿富汗撤军的部分原因是出于其国内政治因素，美军撤离产生了多米诺骨牌效应，最终导致塔利班迅速控制阿富汗。

卡塔尔外交大臣穆罕默德说，国际社会关注阿富汗局势的迅速发展，卡塔尔将竭尽全力保障阿富汗权力和平交接。（参与记者：张继业、郭磊、卢怀谦、高文成、王守宝）

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