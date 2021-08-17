新华社首尔8月16日电 综述：德尔塔毒株带来防疫新变数 韩国继续推进疫苗接种

新华社记者陆睿 杜白羽

韩国中央防疫对策本部16日通报，截至当天零时，过去24小时韩国新增新冠确诊病例1556例，虽然与之前一天相比较少，但创下周日新增确诊病例数新高。为扭转防疫局面，韩国政府表示，将继续稳步推进疫苗接种和高强度防疫政策“双管齐下”的措施，争取早日缓解疫情。

韩国周末或假期因检测数量减少，新增确诊人数通常会较平日回落，15日的新增病例数与前一天相比减少260例。但与之前的周日相比，15日新增病例数创下新高。这也是韩国单日新增确诊数连续41天超过1000例，说明疫情扩散势头未得到明显控制。这与近期德尔塔毒株在韩国传播有关。

韩国14日至16日为“光复节”假期，民众出行增加，进一步引发对疫情在社区持续蔓延、感染人数大规模增加的担忧。

“传染力增强的德尔塔变异毒株和假期人流增加双重作用，使得感染人数规模增加，短期内实现控制疫情并不容易。”韩国中央应急处置本部官员孙映莱15日说。

在地区分布上，疫情继续从包括首尔、仁川、京畿道在内的首都圈向全国其他地方扩散。当天公布的新增病例中，社区感染人数为1493人，其中首都圈为857人，非首都圈共636人，非首都圈感染比例与之前相比有所上升。

据中央防疫对策本部的统计，最近一周（8日至14日）非首都圈地区平均日增确诊703人，比前一周大幅增加25.8%，而基本传染数回升至1.16，超过首都圈的1.07。在传染病防控中，病毒基本传染数高于1意味着疫情正在传播。种种迹象表明，起初在首都圈集中暴发的第四波疫情仍在向全国范围蔓延。

为应对疫情，韩国正推进疫苗接种工作。韩国之前为高龄人群优先接种疫苗。针对50岁至54岁普通人群的第一剂接种16日当天启动，第二剂接种将在六周后实施，接种疫苗以辉瑞疫苗和莫德纳疫苗为主。18岁至49岁普通人群的接种预约也在分批次逐步开放中。截至16日0时，韩国完成第一剂疫苗接种人数约占总人口的43.6%，完成两剂接种人数约占总人口的19%。

今年年初，韩国疾病管理厅曾公布力争在今年11月前通过接种疫苗形成“群体免疫”的目标，即届时全民接种率达到70%以上。不过，由于德尔塔毒株带来的变数，不排除防疫部门视情况修改这一目标。韩国新冠疫苗预防接种推进团16日在记者会表示，近期变异毒株扩散和基本传染数上升，为反映这些新变化，需随时研究讨论接种目标。

近来韩国政府明确表示要加强疫苗接种。13日，韩国中央应急处置本部官员在记者会表示，当务之急仍是提高疫苗接种率，早日管控疫情。韩国国务总理金富谦也在15日表示，眼下需要加快推进疫苗接种，集中力量控制第四波疫情蔓延。

当前，韩国首都圈地区实施第四级别防疫措施，非首都圈地区为第三级别，这一标准暂定实施至8月22日。两个级别的主要措施都包括私人聚会不得超过4人，餐厅、咖啡厅等晚10时后不可堂食等，第四级别措施还包括18时后禁止2人以上聚集等。

中央防疫对策本部第二副本部长权埈郁16日表示，新冠疫情因德尔塔变异毒株的传播出现了新变化，韩国政府今后将一方面推进疫苗接种，另一方继续采取高强度的防疫措施，以遏制疫情扩散。

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