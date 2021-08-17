新华社吉隆坡8月16日电 （国际观察）总理疫情中辞职 马来西亚政局何去何从

新华社记者林昊 朱炜

马来西亚总理穆希丁16日表示，他已经向最高元首阿卜杜拉递交辞呈，辞去总理职务。

穆希丁的辞职意味着马来西亚在应对新冠疫情的关键节点陷入政治不确定性之中。当地分析人士普遍认为，现阶段政治局势下，谁能成为穆希丁的继任者并不明朗，而且新总理上任后也将面临与穆希丁类似的挑战。

穆希丁辞职

穆希丁当天发表电视讲话表示，由于15名国会下议院议员撤回了对他的支持，他所提出的跨党派合作倡议也遭到反对党拒绝，他失去了国会下议院简单多数支持，因此根据宪法辞去总理职务。

穆希丁2020年3月出任马来西亚总理，接替此前突然辞职的马哈蒂尔。但穆希丁领导的执政联盟在国会下议院仅掌握微弱的过半数优势，而且执政以来，联盟内部拥有最多国会议席的马来民族统一机构（巫统）与穆希丁的土著团结党摩擦不断。

今年以来，马来西亚疫情日趋严重，导致许多民众对穆希丁政府不满。巫统主席扎希德及巫统部分国会议员不久前以应对疫情不力等理由宣布撤回对穆希丁的支持。穆希丁13日发表电视讲话，承诺一系列改革措施以换取跨党派合作，但遭到反对党方面拒绝。

这些努力失败后，穆希丁不得不选择在执政17个月后辞职，成为马来西亚历史上在任时间最短的总理。

继任者不明

马来西亚国家皇宫16日发表声明说，最高元首阿卜杜拉当天接受了穆希丁及其内阁的辞呈，并立即生效。阿卜杜拉同意穆希丁在新任总理产生之前担任临时总理。

根据马来西亚宪法，总理由最高元首任命，且必须是一名“在最高元首看来会得到国会下议院多数议员信任的议员”。如总理无法获得下议院多数议员支持，就必须辞职，除非最高元首在总理建议下解散国会。

国家皇宫的声明说，阿卜杜拉将根据上述规定选择一名议员担任总理。声明还说，马来西亚大多数地区疫情严重，而且医疗体系状况令人担忧，此时解散国会举行大选并不是最好的选择。

2020年马哈蒂尔辞去总理职务后，阿卜杜拉曾会见各政党负责人及国会议员，了解他们所支持的对象，最终任命穆希丁为总理。本次穆希丁辞职后，预计将重复这一程序。据当地媒体报道，各政党间已经开始磋商谈判。

在各个政党中，反对党希望联盟已确定推选前副总理安瓦尔为总理人选。前总理马哈蒂尔等少数议员则提出成立一个由专业人士组成的国家复苏理事会，以应对疫情并克服政治分化对立。

扎希德等巫统领导层虽然是穆希丁下台的直接推手，但当地舆论认为，巫统可能有意继续与土著团结党等政党在原有执政联盟框架下联合执政，只是总理由巫统人选出任。不过，巫统内部先前在是否支持穆希丁的问题上存在不同意见，能否推选出获得党内普遍支持的总理候选人尚存疑问。

挑战仍持续

当前，马来西亚严重的疫情尚未得到缓解。根据马卫生部数据，截至16日中午12时，该国过去24小时新增新冠确诊病例19740例，累计确诊病例超过142万例，累计死亡12784例。虽然马来西亚新冠疫苗接种率在东南亚国家中处于较高水平，但并不足以迅速控制疫情，德尔塔毒株的蔓延给疫情防控带来巨大挑战。

同时，持续的疫情给原本出现复苏势头的经济带来严重冲击，持续的封锁措施也影响到民生。马来西亚央行上周发布的数据显示，该国今年第二季度国内生产总值较第一季度下降2%。

多名当地学者认为，不论谁上台，新总理将面临与穆希丁类似的挑战。

马来西亚理工大学政治学教授阿兹米·哈桑认为，新任总理首先需要解决的问题是如何获得足够的跨党派支持，以维持政治稳定；其次是如何应对疫情及其对民生造成的影响。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山认为，马来西亚新政府将面临如何控制疫情和恢复经济的挑战。他说，在当前严峻形势下，民众对新政府的期望会非常高，如果新政府无法展现足够的执政能力，将同样面临下台危机。

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