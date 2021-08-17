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巴西推动可再生能源开发

本报记者  毕梦瀛
2021年08月17日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西国家电力调度中心近日发布的数据显示，7月份巴西可再生能源发电量屡创新高。在7月22日，风力发电产能首次可满足东北部地区全天的能源需求。

　　巴西水能、风能和太阳能资源较为丰富，水电是当前电力供应的主要来源。但近年来，受气候变化影响，旱灾频发导致水力发电成本增加，一些地区供电不稳定。同时，巴西出台了一些新的环保法律法规，提高了新建水电站的门槛，电力供应面临压力。巴西矿业和能源部部长阿尔布开克表示，巴西正经历91年来最严重水危机，危机导致电费走高，民众对电力供应的稳定性产生担忧。

　　为弥补水力发电的不足，特别是缓解旱季电力紧张问题，巴西出台多项举措，进一步鼓励风能、太阳能等其他可再生能源开发。政府向风电场、生物质能发电厂和小型水电站提供性价比较高的长期合同，鼓励开发可再生能源。巴西国家开发银行为风电项目提供专项低息贷款。为支持光伏产业发展，巴西《半导体和显示器工业科技发展支持计划》规定，享受国家税收优惠的太阳能企业须投入一定比例的净利润，用于产业技术研发。

　　在相关政策的支持下，过去10年间，巴西风力发电装机容量从不到1吉瓦增加至目前的19吉瓦，全国各地建立了726个风电场。巴西风能协会主席甘努姆表示，预计到2024年，巴西风电装机容量有望增至28吉瓦甚至更高。同时，巴西太阳能分布式发电装机容量已超过4.7吉瓦。2020年，巴西光伏产业吸引投资超过130亿雷亚尔（1美元约合5.2雷亚尔），创造约8.6万个工作岗位。巴西国家电力局预测，到2035年，光伏产业有望创造67.2万个就业机会，减少7538万吨二氧化碳排放。

　　根据巴西国家替代能源激励计划，巴西矿业和能源部还计划投资约2.7万亿雷亚尔，支持未来10年可再生能源产业发展。据预计，到2030年可再生能源将解决巴西近80%的电力供应。

　　（本报里约热内卢8月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月17日 17 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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