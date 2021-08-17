本报记者 曲 颂

美国官方数据显示，美国2020年1月21日报告首例新冠肺炎病例，2020年2月29日报告首例新冠肺炎死亡病例。然而，一些研究表明，2019年下半年以来，美国的一些公共卫生事件疑点重重。研究认为，新冠病毒在美国出现时间，或早于美国官方报告首例新冠肺炎确诊病例的时间。

今年5月，美国加州大学洛杉矶分校大卫格芬医学院等机构在《临床传染病》杂志发表文章说，研究人员对2019年11月至2020年3月初有症状的患者提交的呼吸道病原体检测的剩余呼吸道样本进行筛查分析发现，在6名患者的7份样本中检测到新冠病毒，时间可以追溯到2020年1月中旬。其中，最早的阳性患者没有相关旅行史，但其家人患有类似症状。文章称，该研究提供了强有力的证据，证明新冠病毒在洛杉矶地区的社区传播远早于2020年初进行的广泛诊断测试。

6月8日，《自然·通讯》上发表了美国西奈山伊坎医学院研究团队的文章。研究人员利用样本集合策略，在纽约西奈山卫生系统的呼吸道病原体阴性的3040名患者的鼻咽部标本中，检测出以前未检测到的新冠病毒。这些患者在2020年的前10周内，曾因呼吸道症状或流感样疾病接受过评估。研究人员从早在2020年1月25日收集的标本中检测出新冠病毒核糖核酸，并从2月底和3月初收集的多个样本池中鉴定出完整的新冠病毒基因组序列。研究称，该结果提供了零星新冠病毒感染证据，这比2020年3月纽约市第一个正式记录的病例整整早一个月。

美国国立卫生研究院网站6月15日报道，美国国立卫生研究院、加州大学、哈佛医学院等开展的一项新的抗体测试研究，检查了最初通过美国国立卫生研究院的“全民研究计划”收集的样本，发现美国5个州的新冠病毒感染在2019年12月就已出现。该研究称，在2020年1月至3月美国疫情暴发之初，由于检测能力有限，2020年整个2月的检测都集中在有旅行史的有症状患者身上，这掩盖了病毒出现和社区传播情况。

研究人员分析了美国50个州全民研究计划所有参与者在2020年1月2日至3月18日期间提供的24079份储存血样，在9个样本中检测到了新冠病毒抗体，其中7例来自伊利诺伊州、马萨诸塞州、威斯康星州、宾夕法尼亚州和密西西比州的阳性病例，时间早于这5个州公布的首例确诊病例时间。该研究结果表明，新冠病毒感染在美国5个州的首例确诊病例之前的几周就已出现。论文指出，检测为阳性的样本中最早是2020年1月7日在伊利诺伊州采集的样本。从感染新冠病毒到抗体出现的中位时间为14天，这表明新冠病毒最早可能在2019年12月24日就已在伊利诺伊州出现。

上述研究结果扩展了美国疾病控制和预防中心等部门去年11月30日发表在《临床传染病》的一项研究结果。在这项研究中，研究人员对美国9个州在2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的献血样本进行化验，以查看是否有针对新冠病毒的抗体。研究人员在血液样本中发现了新冠病毒抗体，这表明该病毒在美国出现的时间要早于2019年12月13日。文章说，这些数据表明，美国暴发疫情的时间要早得多，所以研究人员才会在2019年12月13日采集的血样中发现新冠病毒抗体，“它也可能解释了美国为何有这么多的新冠肺炎病例”。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 17 版）

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