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王毅应约同美国国务卿布林肯通电话

2021年08月17日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京8月16日电  8月16日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话，重点就阿富汗局势及中美关系交换了意见。

　　布林肯感谢中方参与阿富汗问题多哈会晤，表示阿当前局势正进入一个关键阶段。塔利班应表明与极端主义一刀两断，选择有序权力转移和成立包容性政府，期待中方也能为此发挥重要作用。美认可阿富汗未来应由阿人民决定，呼吁塔利班当前应确保所有希离阿人员的安全。

　　王毅阐明了中方对阿富汗局势的立场，表示事实再次证明，把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家水土不服，最终难以立足。一个政权没有人民支持是立不住的，用强权及军事手段解决问题只会使问题越来越多。这方面的教训值得认真反思。

　　王毅表示，中方愿同美方沟通对话，推动阿问题实现软着陆，促使阿不再发生新的内战或人道主义灾难，不再成为恐怖主义滋生地和庇护所，鼓励阿建立符合阿国情、开放包容的政治架构。

　　王毅说，美应在助阿维稳防乱、和平重建上发挥建设性作用。美前一段仓促撤军已对阿局势造成严重负面影响，下步如再制造出新的问题，更不是一种负责任的态度。

　　王毅强调，美上届政府宣布撤销“东伊运”的恐怖组织定性，在反恐问题上搞双重标准，这是危险的，也是错误的。美方应改弦更张，为中美涉阿合作以及国际反恐合作扫除障碍。

　　王毅进一步表示，中美都是联合国安理会常任理事国，也是当代国际体系的重要参与者。面对层出不穷的全球性挑战和亟待解决的地区热点问题，中美理应开展协调合作，这也是国际社会的普遍期待。但美方不能一方面处心积虑遏制打压中国，损害中方正当权益；另一方面又指望中方支持配合。国际交往中从来不存在这种逻辑。中美意识形态、社会制度、历史文化不同，这是客观事实，谁也不可能改变对方，正确的做法是在相互尊重基础上，共同寻找两个大国在这个星球上和平共处之道。历史必将证明，无论美方意欲何为，中美关系最终应该只寻求这样一种前途，也只有这样一条路可走。美方应奉行理智务实的对华政策，尊重中方核心利益和重大关切，按照两国元首通话精神，加强对话，管控分歧，推动中美关系早日重返正轨。

　　布林肯说，美中对重大国际地区问题保持沟通非常重要。我同意美中实现和平共处是共同目标，希望双方寻求和开展合作。当然美中也存在明显分歧，今后可通过建设性方式逐步加以解决。美方重申反对一切形式的恐怖主义，不寻求在中国西部边界地区出现动荡。阿富汗局势演变再次表明，美中以建设性、务实方式就地区安全问题开展合作十分重要。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月17日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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