本报记者 孙广勇

“没有中国共产党，就没有新中国。在中国共产党的领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国共产党是伟大的政党，必将领导中国人民取得更大成就。”近日，老挝国会副主席宋玛·奔舍那在接受本报专访时如是表示。

宋玛是老挝革命前辈贵宁·奔舍那的第三子，他们兄弟姐妹上世纪60年代曾在中国学习生活，亲眼见证了中国人民艰苦奋斗的历程，对中国有着难以割舍的情怀。提起那段经历，宋玛记忆犹新：“在北京八一学校上学时，我们都穿着老挝民族服装，很多人都认识我们。”宋玛说，他们在中国生活时，接触到很多中共党员，包括政府工作人员、学校教师、工人等。全国人民紧紧团结在中国共产党周围，齐心建设新中国的景象，令他们印象深刻。

宋玛与习近平总书记有数次面对面的交流。2010年6月，时任国家副主席习近平访问老挝，并在访问期间抽出时间和奔舍那家族的老同学老朋友相聚。“习主席送给我们一本相册，里面有当年我们学习过的地方。我们一直珍藏在家中。他真心诚意地记着老朋友，讲情义，令我们非常感动。”2017年11月14日，习近平总书记访问老挝时，在万象会见奔舍那家族友人。宋玛代表家人发言。他提前用中文写了发言稿，字字句句斟酌了很久，发言时难抑激动的心情，数度哽咽。

“在与习近平总书记的交往和交谈中，我深切感受到他和中国共产党始终把人民放在心中最高位置，始终全心全意为人民服务、为人民谋幸福。‘我将无我，不负人民’，习近平总书记的话令我深深感动。”宋玛说。

对奔舍那家族成员们而言，和习近平总书记的交流，饱含的不只是历经半个多世纪的同窗情谊，更有跨越数千公里的大国情怀，是两国永远做好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的真切诠释。“我们今后要做的就是努力为老挝的发展、为老中两国友好关系的发展作出贡献。”宋玛说。

在宋玛的办公室内，整齐摆放着《习近平谈治国理政》。习近平总书记访问老挝时，宋玛代表全家人请他在书上签名，并永久珍藏。“这部重要著作反映了以习近平同志为核心的中共中央探索、深化和总结治国理政规律的不懈努力和最新成果。”宋玛说，老挝也处在革新发展的时期，与中国有相同的理想信念。他认真学习研读《习近平谈治国理政》，就是为了了解和借鉴中国在治国理政方面的成功经验。

宋玛多次赴中国访问。每次访华，他都能发现中国经历了巨大的变化，实现了经济社会的新发展。“这种令全世界为之惊叹的‘中国速度’，依托于中国共产党的坚强领导。”宋玛说，中国共产党团结带领中国人民克服一个又一个挑战，不断取得新的成就，令他在内的广大国际友人感到高兴和鼓舞。

宋玛曾任老挝自然资源与环境部部长，积极推动两国生态环境、水利气象等方面的合作。宋玛说，他将“绿水青山就是金山银山”这一理念运用到工作中去，“良好生态环境是最普惠的民生福祉。生态环境保护和可持续发展息息相关。‘绿水青山就是金山银山’是从根源上化解生态环境危机的新的发展理念，为老挝等发展中国家应对经济发展中的生态环境问题提供了借鉴”。

携手打造牢不可破的命运共同体，如今已经成为中老两国共同奋斗的目标。随着共建“一带一路”步伐加快，双方合作领域不断扩大、合作方式日趋多样，在经贸、投资、旅游、文化教育等领域的合作快速发展。老挝一号通信卫星在轨交付、中老铁路全线隧道实现贯通、老挝首条高速公路建成通车……共建“一带一路”将老挝从“陆锁国”变成“陆联国”，为当地经济腾飞提供助力，给当地人民带来了实实在在的利益。当前，中国对老挝的援助也有力支持了老挝疫情防控工作。

今年是中国共产党成立100周年，也是中老两国建交60周年和中老友好年。“中国共产党领导中国取得卓越成就，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国的未来必将更加光明。我祝贺中国取得的伟大成就，祝福老中友谊万古长青。”宋玛说。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 03 版）

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