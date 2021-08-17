素拉杰·沙田泰

经济全球化和自由贸易是世界经济发展的大趋势，多边主义、对话合作是绝大多数国家的共同愿望，开放、创新是世界经济和经济全球化持续发展的重要途径

中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。我衷心祝贺中国在抗击疫情、发展经济等方面取得的巨大成功。我对中国经济发展的韧性和前景非常有信心。中国坚持开放发展，人工智能和数字技术等新科技使中国经济更有活力。这不仅让中国人民受益，也为各国经济发展带来重要机遇。

中国为促进亚洲共同发展发挥了重要作用。中国提出构建亚洲命运共同体、共建“一带一路”等，有利于推动亚洲国家团结合作，促进经济全球化发展和各国共同繁荣。共建“一带一路”不仅带来基础设施的联通，还促进了民心相通、跨文化交流和数字经济合作，有助于建设开放型世界经济，促进整个世界的繁荣发展。

共建“一带一路”是践行多边主义、促进国际合作的具体行动。面对疫情大考，“一带一路”建设项目持续推进，不仅为各国抗疫情、稳经济、保民生发挥了重要作用，也为推动世界经济复苏和发展作出了重要贡献。未来，共建“一带一路”不仅要继续关注“硬联通”，还要更多推动“软联通”，包括食品与卫生合作、中小企业发展等，更多支持促进经济绿色发展的创新活动，让更多民众受益。

今年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表视频主旨演讲指出，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。所有感兴趣的国家都可以加入进来，共同参与、共同合作、共同受益。习近平主席提出建设更紧密的卫生合作伙伴关系、更紧密的互联互通伙伴关系、更紧密的绿色发展伙伴关系、更紧密的开放包容伙伴关系，表达了中方携手各方高质量共建“一带一路”、实现共同发展的真诚意愿。

当今世界，保护主义抬头，经济全球化局部受挫。经济全球化和自由贸易是世界经济发展的大趋势，多边主义、对话合作是绝大多数国家的共同愿望，开放、创新是世界经济和经济全球化持续发展的重要途径。各国应共同努力，反对保护主义，反对在贸易、投资和科技等领域搞封闭脱钩。开放合作、互利合作将带动全球发展，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，破坏全球产业链和供应链稳定，不利于世界经济复苏发展。

泰国地处中南半岛中心，是共建“一带一路”的重要伙伴。泰国政府推出“泰国4.0”“东部经济走廊”等发展战略，制定未来20年发展战略规划，聚焦转变经济发展方式，构建以创新驱动为主线的经济发展模式。这同共建“一带一路”倡议在发展理念、方式和目标上有很多契合之处。共建“一带一路”倡议与泰国发展战略对接，可以进一步推动泰国经济社会发展。泰中两国应进一步加强沟通合作，以更好拥抱新技术革命，应对单边主义、保护主义带来的挑战。

（作者为泰国前副总理、博鳌亚洲论坛理事）

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)