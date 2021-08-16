人民网讯 随着大范围的冲突日益加剧，联合国在阿富汗持续呼吁为保护阿富汗民众的利益永久停火并通过谈判解决争端。联合国难民署对阿富汗正在发生的人道主义危机感到担忧。

联合国援助团警告称，如果暴力冲突没有显著缓解，阿富汗将经历自联合国有记录以来平民伤亡人数最多的一年。

阿富汗冲突造成大量流离失所及妇女儿童死亡。自5月底以来，近25万阿富汗人被迫逃离家园，其中约80%是妇女和儿童。此外，自今年年初以来，约40万平民被迫离开家园。在此之前，截至2020年底，在国内各地流离失所的阿富汗人已经达到290万。联合国难民署评估了今年近40万国内流离失所平民的需求，与合作伙伴一道为有需要的人提供食品、住所、卫生包和其他拯救生命的援助。

据报道，在阿富汗的34个省中，有32个省正在发生冲突。绝大多数被迫逃离的阿富汗人仍然在国内。鉴于阿富汗危机持续加剧，联合国难民署呼吁阿富汗邻国保持边境开放，并随时准备根据需要帮助阿富汗政府扩大人道主义响应方案。此外，在阿富汗许多地区普遍不安全的情况下，阿富汗境外的阿富汗人可能需要国际保护。联合国难民署呼吁所有国家确保他们能够寻求安全的处境，无论他们目前的法律身份如何。

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