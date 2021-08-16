人民网记者 景玥

“自新冠疫情暴发以来，美国就挥舞‘病毒溯源’的大旗，试图将新冠病毒源头这顶帽子强加给中国，千方百计谴责中国，损害中国的国际声誉，居心叵测。这种将病毒溯源问题政治化的做法对全球合作抗疫毫无益处。”埃及共产党政治局委员萨拉赫·萨路里在接受记者采访时说。

2020年5月，美国领导人以“世卫组织没有按要求作出改革”为名，宣布将退出世界卫生组织，暂停缴纳会费，招致全世界有识之士的一致反对。当时，美国国会众议院拨款委员会主席妮塔·洛韦就指出，特朗普政府一直在将抗疫不力归罪于世卫组织等其他对象，这种行为在分化美国自身的同时，也在疏离美国与全球伙伴的关系，是十分危险的。如今，拜登政府上台后虽然重返世卫组织，但仍继续前任政府的溯源政治化。7月底，美国国务卿布林肯在科威特会见世卫组织总干事谭德塞，再次敦促世卫组织实施将矛头指向中国的所谓第二阶段溯源。

针对此，萨拉赫·萨路里表示，美国试图将新冠病毒溯源问题政治化的主要目的是想要找个枪靶子，转移自己应对无能带来的指责。由于前期的抗疫政策不力，美国已成为世界上累计确诊病例和死亡病例最多的国家，而中国是控制疫情最快速、最有序、最有效的国家，两者的鲜明对比已经很好地说明了资本主义制度在应对危机方面的失败。为了掩盖这种失败，美国以病毒溯源为名，打压他国，裹挟世卫组织，这种霸权行径狭隘且自私，完全从自身的政治利益出发，置世界人民的健康于不顾，这种政治病毒比新冠病毒更可怕。

其次，美国利用病毒溯源抹黑中国，其政治目的十分明显，但做法却毫无逻辑，还玩起了“有罪推定”。

萨拉赫·萨路里说：“事实上，中国始终本着科学的态度配合病毒溯源，第一时间分享病毒基因序列，邀请世卫组织专家到中国开展溯源研究，经过专家们的实地走访和调查研究，也得出了‘实验室泄漏极不可能’的结论。而美国却无视科学报告，继续攻击中国。我想说，基于政治阴谋的溯源永远都不会有真相，这样的溯源只会成为政客脚下的皮球，被人为地踢来踢去。”

俄罗斯卫星通讯社在近期发表的《谁在害怕调查德特里克堡？》评论里称，美国要求中国公开透明，但自己却对国际社会要求调查德特里克堡的呼声充耳不闻，避而不谈。美国把疫情政治化，让情报部门来调查病毒溯源问题，利用疫情诽谤中国，却不允许别人质疑美国的行为。萨拉赫·萨路里对此也表示，既然说是病毒溯源，对于有疑点的实验室进行调查毋庸置疑，要求调查德特里克堡生物实验室的诉求合情合理。

在谈及中国与埃及的抗疫合作时，萨拉赫·萨路里心怀感激，“从捐赠防疫物资到捐赠疫苗再到中国疫苗在埃本地化生产，中国从物资、药品、技术、资金等各方面给予了埃及全方位的帮助，这不仅使埃及人民受益，非洲和阿拉伯其他地区的人民也从中受益，这种合作不计回报，充满诚意，切实体现了构建人类命运共同体的承诺。”

对于中国与国际的抗疫合作，萨拉赫·萨路里高度赞赏，他表示，中国在帮助世界克服“免疫鸿沟”上所作的努力值得成为全球典范。“病毒溯源需讲究科学，目的是让人类更好地征服病毒，让世界回归正常，而不是以此来征服其他国家，让世界秩序更加混乱。”

“全球只有团结合作才能最终战胜病毒，希望能用数据说话，用科学说话，而不是用政治打压，用强权绑架，让病毒成为国与国之间斗争的工具。国际社会应共同努力让全球抗疫行动顺利、有序、高效地进行。”萨拉赫·萨路里说。

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