人民网里约热内卢8月15日电 （记者吴杰）8月15日，第十四届世界中学生“汉语桥”中文比赛哥伦比亚“小米杯”云大赛圆满落幕。安沐娅、西萌妮、贺海位列前三名。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥伦比亚教育部长安古洛 、文化部副部长帕蒂娅共同出席并致辞。哥伦比亚各界评委及大中小学师生等共6000多人通过两个直播平台出席线上颁奖典礼。

蓝虎大使说：“选手们讲述的亲历中哥携手抗疫、合作共赢的故事感人至深，表达了广大哥伦比亚青少年致力于中哥友好的历史担当，希望广大中小学生再接再厉，学好中文，为中哥友谊不断续写新篇章！”

哥伦比亚教育部长安古洛表示：“‘汉语桥’不仅是中哥两国文化教育界的盛事，也是东西方文明互鉴的美丽碰撞。选手们通过演讲和才艺，展示才华、放眼世界，为深化中哥民间友好、为中哥建交41周年献上了一份难忘的厚礼。”

哥伦比亚文化部副部长帕蒂娅表示：“当前新冠肺炎疫情席卷全球，面对全人类的共同敌人，我们更应该彼此互信、团结互助。此次比赛就是在用实际行动搭建中哥携手共进、共渡难关的友谊之桥。”

此次“汉语桥”大赛评委阵容强大、名流荟萃。中哥政界、商界、学界等名流30人热情参与其中。

哥伦比亚五所孔子课堂及十多所中小学汉语教学点的6000多名学生，围绕“追梦中文，不负韶华”进行主题演讲和中华才艺展示，一路过关斩将，决赛精彩激烈、亮点纷呈。最后，来自中文中心的古筝选手安沐娅勇夺桂冠，新格林纳达孔子课堂的蜡染能手西萌妮位居亚军，威尔蒙孔子课堂的贺海名列季军，大不列颠孔子课堂的胡里亚娜荣获最佳网络人气奖，他们共同的梦想是到中国继续深造。

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