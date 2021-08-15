人民网讯 为进一步加强近现代革命文物的保护、研究、管理和利用，传承红色基因，加强历史研究；进一步充实馆藏，丰富藏品类型形态，为举办重大陈列展览奠定坚实文物基础，依照《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》等有关法律法规，宋庆龄儿童科学技术馆近日决定面向全社会长期公开征集文物藏品。

宋庆龄儿童科学技术馆1986年5月31日建成开放，是老一辈革命家送给少年儿童的珍贵礼物。2019年10月16日，宋庆龄儿童科学技术馆作为与改革开放历史重要事件、重大决策、党和国家领导人相关的重要史迹，被中华人民共和国国务院核定并公布为第八批全国重点文物保护单位。

征集范围和类别包括：充分体现老一辈革命家关心少年儿童成长的相关重要实物和资料。改革开放以来，反映科技、教育等行业发展状况的科技体验设备、玩具文具等重要实物。宋庆龄儿童科学技术馆设计及建设阶段相关的重要实物和资料。宋庆龄儿童科学技术馆以来，在各个历史时期及重要历史节点，与之相关的科技体验设备、玩具文具、出版刊物、档案资料、音像制品、工艺美术作品等重要实物和资料。参加中国宋庆龄基金会、宋庆龄儿童科学技术馆和中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办的各类活动，所获证书、奖状、奖品等实物，以及个人撰写的体验、游玩感受、手写手绘等资料。

征集方式以捐赠为主。宋庆龄儿童科学技术馆将严格按照相关征集管理办法进行遴选并回复，如有藏品入选，将为捐赠藏品的单位和个人颁发捐赠证书，并酌情予以奖励；对于未入选的藏品，由本馆说明原因并退还收藏单位或个人。

(责编：艾雯、常红)