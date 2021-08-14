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美疾控中心建议免疫力低下者接种新冠疫苗加强针

2021年08月14日09:51 | 来源：中国新闻网
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中新社华盛顿8月13日电 (记者 沙晗汀)美国疾病控制和预防中心(CDC)当地时间13日表示，建议免疫力低下者接种新冠疫苗加强针。

CDC主任瓦伦斯基在声明中说，当前德尔塔变异毒株正在快速传播，免疫力低下者接种新冠疫苗加强针将可帮助预防“威胁生命的新冠重症”。

12日晚，美国食品和药物管理局(FDA)批准免疫力低下者接种新冠疫苗加强针。此次FDA批准的疫苗为辉瑞疫苗和莫德纳疫苗加强针，未提及强生疫苗。

在CDC的建议中，免疫力低下者包括器官移植者、癌症患者、艾滋病患者等。CDC建议，这些群体在完成辉瑞或莫德纳疫苗两剂接种后，至少间隔28天再接种同一种疫苗的加强针。

CDC专家表示，目前缺乏足够数据支持免疫力低下者在接种强生疫苗后再接种加强针，CDC和FDA正在针对该问题进行研究，将尽快给出指引。

CDC数据显示，免疫力低下者在美国成年人中的比例仅为2.7%，但在“突破感染”的新冠住院病例中约占44%。“突破感染”指病原体突破了疫苗的防线，导致完成疫苗接种的人感染疫苗本该预防的疾病。

CDC引用的几项小型研究结果表明，对于接种疫苗后免疫反应不足的人，新冠疫苗加强针可能有助于他们的免疫系统产生抗体。研究显示，16%至80%的免疫力低下者在接种两剂疫苗后没有检测到新冠抗体。在没有检测到抗体的这些人中，33%至50%的人在接种加强针后出现抗体。(完)

(责编：于洋、杨牧)

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