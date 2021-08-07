原标题：疑点重重！国际社会呼吁对美开展新冠病毒溯源

美国约翰斯·霍普金斯大学于美国东部时间8月5日17时21分（北京时间8月6日5时21分）统计的数据显示，美国新冠肺炎确诊病例达到35407683例；累计死亡病例达到615215例，美国目前仍是全球新冠疫情最重的国家。

在美国疫情愈演愈烈的前提下，美国政府没有控制疫情的有效措施，只好在病毒溯源、“甩锅”问题上动起了坏脑筋，通过诬蔑栽赃中国，掩盖自己“抗疫失败”的事实。而种种迹象表明，美国相关实验室早就在做合成、改造冠状病毒的危险实验。

十多年前美国实验室已有冠状病毒合成能力

“在这项研究里，我们报告了一项规模最大的、人工合成的、可复制的生命形态。”2008年发表在《美国科学院院刊》上的一篇论文在其摘要中这样写道。这篇论文主要作者之一拉尔夫·巴里克是北卡罗来纳大学教堂山分校的教授，长期研究冠状病毒，是国际上这一学术领域的权威专家。论文详细记录了设计、合成并激活一种SARS样冠状病毒的方法，并特别验证了这种人造病毒不仅能让小鼠感染患病，还能侵袭人类的呼吸道纤毛上皮细胞。

2014年，鉴于实验室安全事故多发，奥巴马政府启动了审议程序。审议期间，暂停联邦政府对SARS、MERS（也就是中东呼吸综合征）病毒，以及流感病毒增益功能研究的资助，此类研究会增加病毒的毒性、提高其在哺乳动物之间的传播性。然而，巴里克进行的冠状病毒增益功能研究仍在继续，巴里克称，美国国家卫生研究院认为他所进行的研究危险性还不足纳入这一管控范围。而三年之后，2017年，美国国家卫生研究院取消了这一限制，更多病毒增益功能研究也随之重启。

冠状病毒专家巴里克与德堡人员共享专利

值得注意的是，巴里克与黑幕重重的德特里克堡实验室也有所联系。例如在这项与冠状病毒相关的专利中，巴里克与德特里克堡的工作人员是共同发明人。

美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所高级研究员斯蒂芬·金泽日前指出，美国德特里克堡不仅有长期研究致命病原体的历史，还生产各类生物武器和毒剂。巴里克2006年也曾撰文称，基因重组、合成生物等技术有被用来发展生物武器的潜力。

此外，巴里克所在的生物实验室安全记录堪忧。据美国非盈利新闻调查网站“为了人民”报道，2015年1月1日至2020年6月1日，北卡大学教堂山分校共向美国国家卫生研究院（NIH）报告了28起涉及转基因生物的实验室安全事故，其中6起涉及实验室制造的多种冠状病毒。

疑点重重 新冠病毒溯源应首先调查美国

一边，是美国频频借新冠溯源问题搞政治操弄，横加指责中国；而另一边，国际社会将怀疑的目光投向了美国德特里克堡。部分国际媒体和国际人士指出，要推进全球溯源研究、应首先调查疑点重重的美国。

多家国际媒体质疑，美国在炒作中国“实验室泄漏论”的同时，却对本国德特里克堡生物实验室突然关闭、2019年出现“电子烟疾病”等疑点避而不谈，令人生疑。

《韩国时报》和《今日日本》日前刊发评论文章，批评美国将新冠病毒溯源问题政治化，指出新冠病毒可能早在2019年12月就在美国传播，如果有必要在全球发起对病毒源头的新追踪，那么首要目标应该是美国，而不是中国。

俄罗斯东方媒体网主编 安德烈·卡拉钦斯基：在疫情日益严重的情况下，我不理解为何有的国家要去诽谤别的国家。美国指责中国只是出于政治目的，是为了阻碍中国发展，中国政府在疫情控制方面展现出了最大的透明性。很多国家尤其是美国至今不愿透露他们的实验室里到底发生了什么，这是非常鲜明的对比。

菲律宾知名政治评论员赫尔曼·劳雷尔表示，美国一再炒作针对中国的阴谋论，却对自己国内可能存在的“疫情震中”拒绝公开、拒不审查，这本身就十分可疑。劳雷尔指出，美国德特里克堡生物实验室2019年因安全问题被关闭，还有随之出现的“电子烟疾病”，世卫组织应该就这些线索发起调查。

菲律宾总统府发言人 哈里·洛克：病毒溯源是很迫切的问题，但我们应该把这一问题留给科学家和专业人士，用科学研究去证实。我们需要的是科学答案，而不是政治答案。

俄媒：美国德特里克堡实验室令人生疑

目前俄罗斯新冠肺炎死亡病例超过16万例，俄罗斯知名新闻网站“自由媒体”就发表了一篇题为《德特里克堡实验室让超10万俄罗斯人丧命？》的文章。文章援引《纽约时报》的消息说，德特里克堡实验室被关闭，与危险材料的处理出现问题有关。这家所谓最高安全级别的实验室，竟没有有效的系统来净化废水。不单是德特里克堡实验室，美国其他的政府实验室也问题颇多，包括美国疾控中心和国家级的公共卫生研究所。

文章注意到，2019年六七月份，美国媒体开始报道德特里克堡实验室的问题，然而之后相关的新闻便销声匿迹了。美国不愿提及德特里克堡实验室的原因，与该实验室一直从事包括埃博拉、炭疽和鼠疫等致命病毒研究有关。文章援引美国独立调查人员的话说，冷战期间美国为了取得军事上的优势，培育了令抗生素和其他药品无能为力的细菌与病毒，并采取各类手段，让病原体感染性更强、毒性更致命。早在上世纪60年代，美国实验室就曾出现病毒泄漏的先例，至今为止，美国实验室致命病毒、细菌和毒素有关的泄漏事件及险情超过1100起。

文章呼吁美国开放德特里克堡实验室以及美国国内和分布在世界各地的生物实验室，接受国际社会独立调查，并邀请世卫组织或国际专家组赴美调查新冠肺炎疫情起源及美方应对情况。

(责编：袁勃、牛镛)