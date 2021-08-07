人民网联合国8月6日电 （记者李晓宏）当地时间8月6日，联合国安理会召开审议阿富汗局势公开会，中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在会上发言表示，阿富汗局势正处在战争与和平的历史性转折关头，国际社会应在尊重“阿人主导、阿人所有”原则基础上，加强协调，为支持阿富汗和平和解与经济重建发挥重要作用。

戴兵说，受美国和北约仓促撤军影响，阿富汗近期暴力事件增多，平民伤亡人数上升，安全形势更趋严峻。20年的阿富汗战争造成数万名阿富汗平民丧生，上千万人流离失所、成为难民，但和平迟迟没有到来。事实再次证明，阿富汗问题没有军事解决方案。任何外部势力对阿富汗的强权干涉都注定以失败告终。针对当前形势，中方提出三要务。

一是避免战火扩大，防止发生全面内战。停火止暴、安享和平是阿富汗人民的最大渴望，也是地区国家和国际社会的共同期盼。中方谴责针对平民和民用设施的暴力袭击，呼吁阿各方保持克制，停止军事对抗，早日达成全面停火。外国部队应该与阿富汗政府就撤出后的安排充分协商，以负责任方式确保阿富汗局势平稳过渡，同时对地区国家增强透明度，不能留下一堆问题，一走了之。美国最近表示愿帮助阿富汗维稳防乱，希望美方切实履行承诺，加大投入。

二是合力助推阿和平和解进程。政治解决是阿富汗问题唯一出路，不应该以武力强行在阿建立政府。中方欢迎阿富汗政府同塔利班近期在多哈恢复对话，并同意就继续进行高级别和谈并加快谈判进程达成一致。希望谈判双方显示灵活、求同存异，尽快明确实现和解的路线图和时间表。我们期待阿富汗浴火重生，建立广泛包容的政权架构，奉行温和、稳健的穆斯林政策，致力于同所有邻国友好相处。中方愿适时举办阿人内部谈判，为阿和平和解进程提供支持和便利。

三是防止恐怖势力乘机坐大。恐怖主义依然是阿富汗和地区国家面临的严峻挑战，“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”、“巴基斯坦塔利班”等受安理会列名的恐怖组织仍在阿境内频频发动恐怖袭击。国际社会绝不能让阿富汗再度成为恐怖分子的聚集地，应继续支持阿富汗安全部队加强反恐能力建设。塔利班应确立和平目标，彻底同恐怖组织切断联系。各国应根据国际法和安理会决议履行义务，加强合作，共同打击一切恐怖主义。

戴兵呼吁，国际社会应在尊重“阿人主导、阿人所有”原则基础上，加强协调，为推动阿和平和解进程贡献正能量。中方将继续通过“中美俄+”磋商机制、“上海合作组织—阿富汗联络组”等机制同有关各方密切协调，形成合力。

戴兵呼吁，国际社会应继续支持阿富汗发展重建，帮助阿富汗开展区域合作，加强互联互通，增强自主发展能力。发达国家应切实履行承诺，继续向阿富汗提供发展和人道援助，特别是当前亟需的抗疫援助。中方积极支持阿富汗政府抗击疫情，援阿的70万剂新冠疫苗、呼吸机、麻醉机等医疗物资前不久已运抵喀布尔。近期我们还将追加援助100万剂疫苗。

戴兵表示，中方赞赏莱恩斯特别代表和联阿援助团为支持阿富汗和平和解与经济重建发挥的重要作用。当前形势下，联阿团工作环境面临严峻挑战。中方强烈谴责7月30日在阿富汗赫拉特省发生的针对联合国办公场所的袭击事件，呼吁各方遵守国际法，保护联合国工作人员安全。对下阶段联合国在阿存在形式，如何安全履职，安理会应尽早考虑并作出妥善安排。

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