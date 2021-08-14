美国普查局12日发布2020年全国人口普查数据，相比10年前上一次普查，美国社会族裔构成似乎更为“多元”：白人少了，其他族裔比例上升。

人口普查专家指出，这其中或有“身份认同”因素影响。而美国政界势力也将随人口结构变化作出一系列“技术修正”，以稳固并扩大“地盘”、守住既得利益和优势。

【关乎“认同”】

美联社等媒体援引普查局数据报道，作为美国人数最多人种，非西班牙裔白人的数量从2010年的1.96亿减少至1.91亿。自1790年起，美国每10年开展一次人口普查，这是白人数量第一次减少。白人在总人口中所占比例也随之下降，从10年前的63.7%降至57.8%。

其他族群中，自认“拉美裔”的人口数量飙升23%至6200万，在总人口中所占比例为18.7%。在加利福尼亚州，拉美裔比例上升至39.4%，超出白人的34.7%，首次“正式”成为加州最大族裔群体。

非洲裔人口4690万，占总人口的12.4%，占比10年来保持稳定。

亚裔群体增速最快，10年间人数增加超过三分之一，现有2400万，总人口占比为6%。

普查数据显示，白人依然是美国主体族裔。全美除了加州、夏威夷州、新墨西哥州、哥伦比亚特区和海外领地波多黎各，其他各州和领地均以白人为最大族裔；白人比例也仅在6个州和波多黎各低于50%。

一些人口统计学专家认为，对于各族裔占比在10年中的变化，要“小心对比”。白人群体的“萎缩”程度并没有表面上那么显著，数量变化与更多人认同自己“多种族”身份有关。

与过去相比，这次普查就居民“如何定义个人族裔身份”的问题设计更加细化。普查局说，这类“技术修正”有利于“更加全面和准确地描述民众的自我身份认同”。

在这次普查中，自认“归属于两个或两个以上种族”的人是10年前的3倍多：2010年有900万，2020年则有3380万，占总人口10%。

【关乎选票】

这次普查显示美国人口进一步向城市集中。现有总人口3.314亿，比2010年的3.087亿增长7.35%，是上世纪美国“大萧条”以来增速最低的时期。增加的人口几乎全部集中在“大都市区”，增加了8.7%，超出全国总人口增速。整体而言，人口往西部和南部迁移趋势继续，中西部地区小城镇人口继续萎缩。

这次人口普查对象是截至2020年4月1日居住在美国的人。受新冠疫情影响，这次普查数据延迟几个月发布，也不反映美国迄今近62万人死于新冠疫情的情况。

按照美国有线电视新闻网的说法，人口普查数据一经公布，美国50个州“赶在2022年中期选举前重新划定政治边界”的进程随之启动，各州将依据最新人口数据调整国会和州议会选区划界。

普查局4月先行公布了各州人口总数，显示13个州在联邦众议院的席位将有所增加或减少，也意味着2024年总统选举各州选举人票数将变化。2010年普查后，得克萨斯州增加两个众议院席位，纽约州和加州各少了一席。

选举分析师说，共和党比民主党在更多州议会席位占优，可能借助重划选区“抹掉”民主党目前在国会众议院的微弱优势。

人口数据也直接关系联邦财政资金分配，尤其在学校和医疗系统。

一些民权团体和人口学专家指出，在过去的人口普查中，非白人族裔人口经常被“低估”，这关系到选票流向和少数族裔的政治经济话语权。这次普查，或许也不例外，尤其考虑到疫情影响，以及上届政府曾试图在普查问卷中加入国籍问题而导致一些未取得合法居留身份的移民可能未参与普查。（沈敏）（新华社专特稿）

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