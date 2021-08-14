日本厚生劳动省13日说，截至12日，日本新冠重症患者人数达1478人，创疫情暴发以来最高纪录。

据日本《朝日新闻》报道，12日新冠重症患者人数比前一天增加74人至1478人，近4倍于一个月前的水平，打破5月下旬创下的1413名重症患者人数纪录。政府预计重症患者人数还会增加。日本各地重症床位均十分紧张，部分患者可能得不到必要的医疗救治。

按照日本共同通讯社说法，受制于新冠疫苗接种进展缓慢，四五十岁的感染者越来越多，而重症患者中有不少年轻人。

从地区上看，大阪府重症患者最多，达422人；东京都和神奈川县紧随其后，分别有218名和192名重症患者。

厚生劳动省将使用呼吸机、人工心肺机以及其他在重症监护室接受治疗的新冠患者定义为新冠重症患者。不过，东京都独自设立标准，仅将使用呼吸机或人工心肺机的患者列入重症。依据东京都标准，东京都12日新冠重症人数首次突破200人。

共同社数据显示，13日日本新增新冠确诊病例超过1.8万例，刷新前一天所创最高纪录。其中，东京都新增新冠确诊病例4989例，仅次于一周前单日新增确诊病例5042例的最高纪录。防疫专家用“失控”描述东京都目前疫情形势。（王鑫方）【新华社微特稿】

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