日本13日通报日增新冠确诊病例数首次超过2万例，连续三天刷新纪录。全国47个都道府县中，16个都府县当天新增确诊病例数创疫情暴发以来新高。有专家建议，政府应将实施紧急状态的范围扩大至全国。

疫情“震中”东京都13日报告新增确诊病例5773例，继5日的5042例后再创新高；重症患者增至227人，同样创新高。东京都7月12日起第四次进入紧急状态，至今已满一个月。

除东京都，首都圈中的神奈川县新增确诊病例2281例，创疫情暴发以来新高。埼玉县、千叶县分别新增1696例和1089例。

自7月中旬以来，日本新冠重症患者人数激增，截至12日，重症患者人数达创纪录的1478人。

日本厚生劳动省把使用呼吸机、人工心肺机以及其他在重症监护室接受治疗的新冠患者定义为新冠重症患者。相比之下，东京都界定重症患者的“门槛”更高，仅将使用呼吸机或人工心肺机的患者列为重症。

眼下，东京都、大阪府、冲绳县等6地正处于防疫紧急状态。北海道、京都府等13地实施重点防疫举措。

紧急状态下，防疫限制举措包括：提供酒类和卡拉OK服务的餐厅暂停营业；其他餐饮店和大型商业设施缩短营业时间，每晚8时前打烊；大型活动参加人数最多5000人或场地入座率上限50%。

面对严峻疫情，东京都医师会会长尾崎治夫13日建议，政府有必要将紧急状态实施范围扩大至全国。他说：“现在，疫情不仅限于以东京为中心的首都圈、以大阪为中心的近畿圈和福冈、北海道、冲绳，而是已蔓延至全国。”

就是否在全国范围实施紧急状态，首相菅义伟态度谨慎。他本月早些时候在广岛告诉媒体记者：“我们需要考虑当地情况，各地可自行采取措施。”

多项民意调查结果显示，在新增病例数居高不下背景下，举办东京奥运会也未能帮助菅义伟提振人气。时事通讯社13日发布的民调结果显示，菅义伟内阁支持率跌至29.0%，处于低于30%的“危险水域”。

按路透社说法，这对菅义伟来说是个打击。他寻求连任自由民主党总裁并继续担任首相，但面临越来越多质疑声音。（张旌）（新华社专特稿）

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