美国各类院校8月起陆续开学，但受新冠疫情影响，越来越多学生和家长青睐远程教学模式，美国远程教学服务随之猛增。

美联社12日报道，它今年夏天对全美38家州立教育部门的调查显示，大部分州立教育部门将在接下来的新学年长期开设网校或网课。

按照美联社说法，网校或网课凭借其灵活性等特点受到家长和学生青睐。疫情期间，越来越多的学生把目光投向网校、家庭教学等，美国多个学区设立的长期、全日制网课数量随之攀升。

以弗吉尼亚州为例，8月开始的新学年中，州内132家教育机构中110家将提供全部或部分全日制网课。迄今，全州共7636名学生注册新学年全日制网课，而上一学年这一数字仅为413人。

田纳西州教育部门发言人布赖恩·布莱克利说，田纳西州政府批准2021至2022学年新增29所网校，这一数字比过去10年州内增加的网校总数多出一倍多。

在要求学校今年提供线下教学的新墨西哥州，一名负责小学教学质量的官员说，一项对大约7500个学生家庭的调查显示，将近600个家庭对继续上网课感兴趣。

不过，不少教育工作者认为，远程教学质量不如传统教学。得克萨斯州基于考试分数展开的调查显示，该州学生数学考试成绩创2013年以来新低，主要原因就是参加远程教学的学生分数低。路易斯安那州考试成绩也显示，该州公立学校疫情期间到校上课的学生成绩普遍好于那些依靠远程教学的学生。（王逸君）（新华社专特稿）

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