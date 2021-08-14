新华社华盛顿8月13日电（记者刘品然）美国国防部13日表示，阿富汗塔利班正在设法孤立阿首都喀布尔，美方对阿富汗安全局势“深感担忧”。

五角大楼发言人柯比当天在记者会上说，美方对塔利班的行动速度感到忧虑，美方在实时关注阿安全局势变化，对此深感担忧。他表示，塔利班正在设法孤立喀布尔，但喀布尔目前尚不处于“紧迫的威胁环境中”。

柯比说，美国将继续支持阿富汗政府军，阿政府军具有扭转战局的能力。他同时呼吁阿富汗领导层和阿军方在这个时候“团结一致”。

五角大楼12日宣布，将从美中央司令部辖区内部署3个步兵营共计约3000名美军至喀布尔机场，以确保外交人员等安全撤离。柯比13日说，增派部队中的部分人员已抵达喀布尔，大部分人员将于周末结束前就位。美军运输司令部和中央司令部正在制定有关人员撤离的空运计划。

据美国有线电视新闻网13日报道，美国驻阿富汗大使馆已命令工作人员销毁敏感材料以及旗帜、标识等可能被滥用于宣传的物品。美国务院称此举为人员撤离时的标准流程之一。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

据阿富汗塔利班方面发布的消息，塔利班目前已攻占18个省会城市，超过阿全国34个省会城市的半数。塔利班宣称占领的省会城市中，卢格尔省首府普勒阿拉姆距离喀布尔仅约60公里。

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