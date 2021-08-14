新华社伦敦8月13日电（记者张代蕾 许凤）英国国防大臣华莱士13日表示，美国从阿富汗撤军的决定是个“错误”，将导致阿富汗安全形势恶化，整个国际社会可能将为此承担后果。

华莱士当天在接受英国天空新闻频道采访时说，从去年年初时任美国总统特朗普政府和阿富汗塔利班达成撤军协议开始，他就认为这是一个“错误”，将导致“基地”组织卷土重来，国际社会可能将为此承担后果。

他说，根据撤军协议，英军别无选择，只能跟随美国撤离阿富汗。但如果阿富汗安全形势持续恶化，不排除英军重返阿富汗的可能。

英国政府12日宣布，将派大约600名士兵前往阿富汗协助保护和撤离英国公民。13日下午，英国首相约翰逊就阿富汗安全问题召开内阁紧急会议。

数据显示，近20年来，英国在阿富汗驻军累计15万人次，450多名英国军人在阿富汗死亡。自2014年起，英军停止在阿富汗的作战行动并撤回大部分士兵，剩余约750名英军士兵留驻。英国政府今年7月证实，大多数英军士兵已经撤离阿富汗。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，阿政府军和塔利班之间的战斗日趋激烈，当地安全形势日趋恶化。

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